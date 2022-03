Le proiezioni meteo prospettano il ritorno della pioggia, se le previsioni saranno confermate, in molte località finalmente si avranno quelle piogge che si aspettavano da tanto tempo. Però resta il dubbio sulla distribuzione di queste, che quantomeno sino alla primissima parte di aprile saranno ancora molto irregolari.

Però ci sono ottime notizie per le Alpi, come potrete vedere anche dalla mappa, da queste parti potrebbe piovere parecchio, anzi nevicare parecchio. Sarà comunque neve fuori stagione, e comunque per il momento non abbiamo la possibilità di indicare una quota neve. Ovviamente, quelle proposte sono stime tutte da confermare. Ci auguriamo di essere verso la buona strada.

Precipitazioni fino al 7 aprile 2022 per i capoluoghi italiani

Verbania 103 mm

Sondrio 74 mm

Varese 70 mm

Belluno, Bolzano, Lecco 63 mm

Como 61 mm

Trento 59 mm

Biella 58 mm

Aosta, Udine 57 mm

Bergamo 48 mm

Massa, Pordenone 46 mm

Carrara 45 mm

Gorizia 43 mm

La Spezia 42 mm

Lucca 41 mm

Pisa 40 mm

Brescia 35 mm

Livorno, Monza, Pistoia 34 mm

Terni 30 mm

Ascoli Piceno, Prato 29 mm

Rieti, Treviso, Trieste 28 mm

Novara 27 mm

Firenze, Vercelli 26 mm

Verona 24 mm

Genova, Macerata, Milano, Teramo, Vicenza 23 mm

Savona, Torino 22 mm

Cremona, Isernia, L’Aquila 21 mm

Fermo, Imperia, Lodi, Perugia 20 mm

Agrigento, Caltanissetta 19 mm

Enna, Frosinone, Parma, Piacenza 18 mm

Ancona, Siena 17 mm

Arezzo, Pescara, Ravenna, Reggio nell’Emilia, Viterbo 16 mm

Campobasso, Cuneo, Padova, Venezia 15 mm

Caserta, Forlì, Latina, Pavia, Ragusa 14 mm

Cagliari, Cesena, Rimini 13 mm

Alessandria, Asti, Chieti 12 mm

Mantova, Messina, Modena 11 mm

Brindisi, Catania, Lecce, Napoli, Pesaro, Reggio di Calabria, Roma, Taranto, Urbino 10 mm

Benevento, Vibo Valentia 9 mm

Avellino, Bologna, Sanluri 8 mm

Salerno, Villacidro 7 mm

Lanusei, Matera, Oristano, Rovigo 6 mm

Andria, Cosenza, Crotone, Ferrara, Grosseto, Sassari 5 mm

Barletta, Carbonia, Nuoro, Olbia, Palermo, Siracusa, Tempio Pausania, Tortolì, Trani 4 mm

Bari, Iglesias 3 mm

Catanzaro, Foggia, Trapani 2 mm

Potenza 1 mm