La grande offensiva invernale di quest’inizio marzo non è destinata a mollare la presa a breve, con meteo che si manterrà favorevole all’afflusso di ulteriori apporti d’aria fredda di matrice russa. La presenza di un campo anticiclonico sull’area baltico-scandinava favorirà l’ulteriore espansione del freddo verso il Mediterraneo.

Un nuovo impulso freddo sta facendo irruzione in queste ore sull’Italia, investendo soprattutto i versanti adriatici. L’estesa circolazione depressione fredda sull’Europa Centro-Orientale verrà rifornita da ulteriori carichi d’aria gelida sia dall’Artico Russo che dall’area del Bassopiano sarmatico.

Il clima si farà quindi sempre più rigido sull’Europa dell’Est, con l’aria che tenderà a divenire sempre più gelida anche nei bassi strati, stazionando sul Continente. Le temperature sono destinate a calare anche sull’Italia ed il freddo rincarerà la dose già nel weekend.

Aria fredda affluirà dai quadranti orientali al seguito di un fronte, favorendo gelate anche intense al Centro-Nord. Il ghiaccio non rappresenta certo una buona notizia per le tante colture già in fioritura precoce, dopo un febbraio caratterizzato da condizioni climatiche del tutto opposte molto miti.

Oltre al gelo, ci attendiamo nuove nevicate a quote molto basse specie sulle zone regioni adriatiche, le più esposte all’azione fredda dai Balcani. Farà molto freddo anche al Sud, quanto meno rispetto alle condizioni climatiche normali per questo periodo.

Evoluzione prossima settimana

Non cambierà nulla per l’inizio della nuova settimana, con addirittura l’apporto d’aria fredda dai Balcani destinato ad intensificarsi tra lunedì e martedì. Le temperature potrebbero subire un’ulteriore flessione, scendendo ancor più sotto la media.

A seguire, verso metà settimana il freddo da est potrebbe interagire con infiltrazioni d’aria più umida da ovest. Questo contrasto potrebbe determinare un peggioramento dovuto allo scorrimento di una perturbazione da ovest. Date le basse temperature al suolo, potrebbe nevicare fino in pianura al Nord e su parte del Centro Italia.

Quando finirà questo freddo? Le ultime tendenze lasciano presagire di un’ulteriore retrogressione d’aria gelida russa dall’11 marzo, ma è un’evoluzione da confermare. Potrebbe esserci il clou di questa lunga fase invernale marzolina. Ci attende un periodo davvero freddo, il più rigido dell’anno.