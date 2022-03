Le proiezioni meteo diffuse dai centri di calcolo continuano ad essere particolarmente impegnative, innanzitutto aspettiamo che venga confermata la possibilità del ritorno delle piogge, previsione ancora oggi prospettata.

Ma ciò che fa effetto, è che la prima avvezione d’aria calda proveniente dall’Africa con caratteristiche davvero imponenti appare sempre più probabile per i primi giorni di aprile. Ne avevamo già parlato, tra l’altro prospettando temperature di almeno 25 °C, ma ora che le previsioni si avvicinano sempre più all’evento meteo, l’eccesso di calura prospettato non poteva che essere considerevole, vedendo temperature estreme ormai prossime, sono superiori ai 30 °C in alcune aree d’Italia.

Quindi a seguito vediamo le temperature estreme previste sino al 8 aprile, ma queste potrebbero anche essere superiori a quelle prospettate dai i supercalcolatori.

Una nota non da poco, temperature estremamente elevate si avrebbero anche nel Nord Italia con valori anche di 25 °C se non oltre. Infatti, vediamo nella previsione alcune località del Nord Italia persino sino a 27 °C.

Temperature massime fino al 8 aprile 2022 per i capoluoghi italiani

Catania 29°C

Olbia, Oristano, Nuoro 28°C

Villacidro, Sanluri, Verbania 27°C

Como, Cosenza, Aosta, Tempio Pausania, Lecco, Iglesias, Lanusei, Terni 26°C

Palermo, Sondrio, Bolzano, Sassari, Barletta, Benevento, Catanzaro, Foggia, Vercelli, Cagliari, Varese, Monza, Pescara, Andria, Novara, Torino, Trani, Caserta, Tortolì, Vibo Valentia, Forlì 25°C

Milano, Carbonia, Ragusa, Asti, Bergamo, Roma, Pavia, Salerno, Biella, Bologna, Piacenza, Trento, Bari, Caltanissetta, Parma, Reggio di Calabria, Reggio nell’Emilia, Rieti, Cesena, Chieti, Lodi, Modena 24°C

Avellino, Cremona, Firenze, Alessandria, Ascoli Piceno, Brescia, Agrigento, Frosinone, Lucca, Matera, Messina, Prato, Rovigo, Trapani, Pistoia, Arezzo, Ferrara, Macerata, Mantova, Pordenone, Siracusa, Teramo, Cuneo 23°C

Napoli, Padova, Trieste, Genova, Pisa, Ravenna, Rimini, Udine, Vicenza, La Spezia, Taranto, Verona, Latina, Treviso, Gorizia, L’Aquila, Enna, Savona 22°C

Ancona, Brindisi, Isernia, Carrara, Siena, Crotone, Perugia, Viterbo, Fermo, Urbino, Grosseto, Imperia, Potenza, Pesaro, Venezia, Lecce 21°C

Massa, Livorno 20°C

Campobasso, Belluno 19°C