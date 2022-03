Le prime energiche folate di scirocco sono il segno del meteo che cambia, sotto la rimonta poderosa dell’anticiclone subtropicale. Queste correnti più calde daranno un vero assaggio di primavera, anche se si tratterà solo di una breve fiammata.

La contemporanea presenza di un vortice ciclonico tra Iberia e Marocco crea tutte le premesse per l’intensificazione dell’apporto delle correnti nord-africane, che pescheranno direttamente dall’entroterra sahariano.

Venti sostenuti si stanno per innescare in pieno deserto, sollevando le polveri sahariane, le cosiddette minuscole particelle di pulviscolo che viaggeranno sospese in atmosfera raggiungendo l’Italia, ma anche molte nazioni d’Europa data l’espansione notevole della circolazione di venti da sud.

Il carico di sabbia sahariana interesserà buona parte d’Italia, soprattutto attorno a metà settimana, offuscando i cieli che assumeranno una colorazione pallida dall’ocra al giallastro. Laddove le polveri saranno più dense l’atmosfera sarà ancor più surreale, con tonalità tra arancione e marroncino.

Nessuna zona d’Italia sarà risparmiata dalle polveri desertiche, che potrebbero risultare in maggiore quantità su aree tirreniche, Sud ed Isole Maggiori. Meglio non lavare l’auto nei prossimi giorni, perché basterebbe qualche goccia di pioggia per sporcare tutto.

Nella seconda parte della settimana le enormi nubi polverose avvolgeranno molte parti dell’Europa Centro-Meridionale, arrivando fino all’Inghilterra e alla Scandinavia. Il fenomeno dovrebbe ridursi nel weekend, per l’arrivo del freddo da est, che scaccerà il pulviscolo verso l’Europa Sud-Occidentale.