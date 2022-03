Ormai siamo nel pieno del conto alla rovescia verso l’improvviso ribaltone meteo che ci accompagnerà nel corso della settimana. La pioggia tornerà a bagnare le assetate terre del Nord Italia, dopo un lunghissimo periodo segnato dall’eccezionale penuria di precipitazioni.

A metà settimana il maltempo tornerà a recitare un ruolo da protagonista e mai c’è stato così bisogno di questa pioggia. La perturbazione che colpirà l’Italia farà capo ad un profondo vortice ciclonico in lenta evoluzione, alimentato da aria fredda di matrice artica, in discesa inizialmente sull’Europa Occidentale.

La fase perturbata si annuncia duratura, in quanto la vasta area depressione metterà radici sull’Europa Mediterranea, con continuo afflusso di masse d’aria fredde artico-marittime che nel weekend penetreranno in modo ben più incisivo anche sull’Italia.

Avvio Aprile pienamente invernale

Un generale raffreddamento avrà modo di interessare un po’ tutto il Continente Europeo. La cartina sotto mostra quello che sarà il trend termico per il weekend rispetto allo scenario attuale. La colonnina di mercurio perderà fino a 10 gradi ed oltre su un’ampia parte d’Europa.

In Italia il crollo termico sarà più importante al Nord e sulle aree interne delle regioni centrali, le stesse zone che più hanno risentito dei primi tepori primaverili negli ultimi giorni. In generale, la colonnina di mercurio scenderà un po’ ovunque ben sotto le medie previste per inizio aprile.

Ci attende un weekend di meteo avverso e soprattutto con condizioni climatiche invernali. Nella giornata di venerdì il vortice depressionario subirà un approfondimento esplosivo sul Nord Italia, con una recrudescenza del maltempo su gran parte della Penisola.

Siamo in Aprile e vanno messi in conto forti contrasti termici. Le precipitazioni potranno pertanto essere a sfondo temporalesco con spazio anche per forti rovesci di grandine. La neve arriverà a quote molto basse, per via dei fenomeni più intensi tipici del periodo primaverile, anche se somiglierà tanto all’inverno.