Le proiezioni dei centri di calcolo parlano abbastanza chiaro, sottolineando l’ingente possibilità di avere precipitazioni abbondanti su quasi tutto il territorio italiano. Solo alcune regioni, all’apparenza, potrebbero essere parzialmente interessate dal periodo piovoso, ma ben sappiamo che le proiezioni sulla pioggia possono mutare anche considerevolmente.

Inoltre, in questo periodo dell’anno regna la variabilità, c’è molta instabilità atmosferica e i fenomeni si possono verificare anche sotto forma di temporali, rilasciando su alcune aree anche grosse quantità di pioggia in tempi molto brevi. Un altro elemento meteo da considerare e che con l’intrusione di aria fredda prevista soprattutto nei primi di aprile, avremo sia nevicate sui monti a bassa quota, ma anche grandinate in pianura e collina.

E tutto questo porterà anche tanto vento, poi anche un abbassamento sensibile della temperatura, con condizioni meteo che per alcuni giorni ci faranno scordare di essere in piena primavera. E ci sarà chi si lamenterà del susseguirsi della frequente pioggia, del maltempo nel fine settimana, noncurante del fatto che siamo in siccità, in emergenza idrica, che se non pioverà in questo periodo dell’anno, la prossima estate in molte regioni mancherà anche l’acqua. Non solo, patirà parecchio l’agricoltura in questo periodo non ci possiamo permettere.

Precipitazioni fino al 10 aprile 2022 per i capoluoghi italiani

Salerno 130 mm

Firenze 100 mm

Napoli 99 mm

Rieti 92 mm

Caserta 91 mm

Cosenza 88 mm

Avellino, Monza 82 mm

Milano 81 mm

Trieste 77 mm

Vicenza 74 mm

Novara, Urbino 71 mm

Arezzo, Carrara, Vercelli 70 mm

Frosinone 69 mm

Massa, Padova, Terni 68 mm

Bergamo 67 mm

Prato, Verona 66 mm

Rovigo, Siena 64 mm

Brescia, Treviso 63 mm

Gorizia, Pordenone, Venezia 61 mm

Belluno, Como, Cuneo, Forlì, La Spezia, Pistoia 60 mm

Varese 59 mm

Ferrara, Pescara, Ravenna 58 mm

Cesena, Lecco 57 mm

Roma, Teramo 56 mm

Benevento, Chieti, Torino, Udine 55 mm

Asti 54 mm

Lucca, Mantova 53 mm

Latina, Savona 52 mm

Vibo Valentia 50 mm

Ascoli Piceno, Pavia 48 mm

Aosta, Bologna 47 mm

Biella, L’Aquila, Rimini 46 mm

Fermo, Grosseto, Lodi 45 mm

Pesaro, Pisa, Verbania 44 mm

Livorno, Macerata, Perugia, Trapani 42 mm

Alessandria, Viterbo 41 mm

Ancona, Isernia, Tempio Pausania 40 mm

Potenza, Sondrio 38 mm

Modena, Palermo, Trento 37 mm

Cremona 36 mm

Catanzaro, Genova 35 mm

Piacenza, Reggio nell’Emilia 32 mm

Bari, Olbia 31 mm

Lecce, Parma 29 mm

Campobasso, Sassari 28 mm

Bolzano, Foggia 25 mm

Nuoro 24 mm

Trani 22 mm

Lanusei, Matera 21 mm

Barletta, Messina 20 mm

Carbonia, Iglesias 19 mm

Brindisi, Oristano, Reggio di Calabria 18 mm

Agrigento, Andria, Villacidro 17 mm

Sanluri, Taranto, Tortolì 16 mm

Imperia 14 mm

Enna 11 mm

Cagliari, Caltanissetta 10 mm

Ragusa 9 mm

Crotone 7 mm

Catania 6 mm

Siracusa 4 mm