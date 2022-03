Osservando le proiezioni dei centri di calcolo internazionali scaturiscono un po’ di preoccupazioni. Ricordate quando scrivevamo, qualche tempo fa, che le anomalie meteo climatiche invernali rappresentavano un serio problema?

In molti storcevano il naso, in molti non credevano che l’Inverno potesse ritagliarsi uno spazio importante a ridosso della Primavera. Beh, i fatti ci stanno dando ragione o meglio, stanno dando ragione alle dinamiche atmosferiche stagionali. Perché il Vortice Polare sta tirando i remi in barca, lasciando che l’Alta Pressione – assoluta protagonista invernale – vada alla deriva.

Gelo, sì, proprio gelo. Gelo artico continentale, addirittura il Burian. No, non stiamo scherzando, gli effetti continueremo a vederli nei prossimi giorni. Farà molto freddo e nevicherà a bassissima quota, addirittura potrebbe nevicare a quote pianeggianti e perché no, sulle coste adriatiche o subito a ridosso.

Poi? Cosa dobbiamo aspettarci? Nulla di buono. Il risveglio dell’Oceano Atlantico va vista come una buona notizia, la siccità invernale continua a rappresentare un problema in varie zone d’Italia e c’è bisogno che piova. Che piova e nevichi. Ma come ben saprete anomalie persistenti rischiano di essere ribaltate da anomalie di segno opposto.

Non è un caso, quindi, se i modelli previsionali stanno iniziando a fiutare un peggioramento piuttosto violento. Peggioramento dettato dall’approfondimento di un vortice ciclonico sul Nord Africa, sovralimentato dall’aria fredda presente sui nostri mari e in grado di estendersi sulle nostre regioni.

Significa che potrebbero arrivare precipitazioni particolarmente violente: temporali, grandinate, nubifragi. Fenomeni ai quali dovremo prestare attenzione e potrebbe essere solamente l’inizio, perché anche ad aprile potremmo vederne delle belle.