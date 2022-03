Iniziamo a ragionare seriamente sul ritorno delle piogge. Anzi, sul ritorno delle grandi piogge. Del resto, considerando il periodo e quanto sta accadendo in atmosfera, il risveglio dell’Oceano Atlantico era assolutamente contemplabile.

Anzi, sarebbe strano il contrario, ovvero una prosecuzione di quella siccità invernale determinata dalla persistenza dell’Alta Pressione nei mesi di gennaio e febbraio. Marzo, fortunatamente, ha già cambiato le carte in tavola e promette ulteriori variazioni.

E’ da giorni che vi diciamo che i centri di calcolo internazionali stanno fiutando un vero e proprio sconquasso atmosferico. Indovinate perché? Beh, perché la Primavera astronomica sta per cominciare e il Vortice Polare andrà incontro – inevitabilmente e naturalmente – allo smantellamento. Un processo che può riservare dei colpi di scena, sia in termini di instabilità o variabilità atmosferica, sia in termini di variazioni termiche eclatanti.

Il primo risultato, non trascurabile, potrebbe essere appunto il risveglio dell’Oceano Atlantico. Già, un Oceano Atlantico davvero arrabbiato, in grado di provocare una serie di peggioramenti che se confermati servirebbero a portarci quelle precipitazioni mancate durante l’Inverno. Magari non neve, se non a quote medio alte, ma le piogge servono eccome.

Attenzione però, perché il susseguirsi di perturbazioni potrebbe creare qualche grattacapo. Rischiamo di passare, giusto per non perdere il vizio, dal nulla al troppo. Prima niente piogge, poi troppe. Peraltro, lo saprete, stiamo andando incontro al periodo dei primi intensi temporali primaverili. I temporali capaci di scaricare ingenti quantità di pioggia in poco tempo, i temporali capaci di portare grandinate più o meno pericolose.

Aprile è questo, l’Atlantico è questo. Vedremo se sarà docile o meno, dirvi che nutriamo dei dubbi sulla docilità è d’obbligo anche perché ci sono i presupposti per fenomeni atmosferici particolarmente violenti. L’Oceano Atlantico, quindi, potrebbe presentarsi carico di rabbia per i torti ricevuti nei mesi precedenti.