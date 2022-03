Seppur con estrema variabilità, amplissime variazioni termiche, le condizioni meteo di aprile si annunciano di quel marzo che è stato ben altro, molto diverso dalla sua media, con un clima asciutto su buona parte d’Italia, con persistente alta pressione, anche se non più organizzata come d’inverno.

Ebbene, quella variabilità che è tipica di marzo dovrebbe debuttare in aprile, quasi subito, con il cambiamento meteo di metà settimana, e poi con un susseguirsi di ampie variazioni del tempo, che vedranno l’Italia terra di mezzo tra aria fredda e calda dell’Africa, perturbazioni con profonde aree cicloniche, quindi piogge che localmente saranno intense, con anche nubifragi.

Poi ci sarà lo stupore delle grandinate, con grandine anche abbondante che ricoprirà il paesaggio. La neve sui rilievi, forse anche a quote inusuali per aprile.

E come si può osservare dalle proiezioni che mostriamo anche il gelo. Con basse temperature stimate sino al congelamento dell’acqua in vari centri urbani, e su taluni, potrebbe anche fare anche più freddo, ma sarà solo una parentesi, anzi, avremo in due settimane più di un’occasione di freddo che si materializzeranno assieme a quelle di un clima più tiepido.

Ed ecco che il marzo tranquillo cederà il suo carattere pazzerello ad aprile, mese che di solito era di slancio per la primavera avanzata, ma che quest’anno sarà più incerto che mai.

Temperature minime fino al 10 aprile 2022 per i capoluoghi italiani

Sondrio -4°C

L’Aquila -3°C

Campobasso, Cuneo, Belluno, Verbania, Trento, Aosta -2°C

Bolzano, Ascoli Piceno, Teramo, Isernia, Varese, Perugia, Siena, Viterbo, Arezzo, Urbino -1°C

Biella, Terni, Potenza, Rieti, Lecco, Macerata 0°C

Piacenza, Como, Bergamo, Cremona, Alessandria, Asti, Benevento, Pavia, Pistoia, Foggia, Lucca, Parma, Fermo, Enna, Torino 1°C

Bologna, Lodi, Chieti, Mantova, Nuoro, Reggio nell’Emilia, Frosinone, Grosseto, Lanusei, Modena, Prato, Tempio Pausania, Forlì, Ferrara, Avellino, Cesena, Matera, Vercelli, Rovigo, Udine 2°C

Brescia, Firenze, Gorizia, Trieste, Monza, Padova, Novara, Pisa, Milano, Andria, Pordenone, Villacidro 3°C

Carrara, Verona, Genova, Caltanissetta, Massa, Vicenza, Roma, Treviso, Sassari, Iglesias, Savona, Ravenna, La Spezia, Sanluri, Caserta, Olbia 4°C

Ancona, Carbonia, Livorno, Pescara, Pesaro, Rimini, Venezia, Barletta, Cosenza, Cagliari, Salerno, Trani 5°C

Catanzaro, Imperia, Latina, Ragusa, Taranto, Vibo Valentia 6°C

Napoli, Tortolì, Oristano, Bari, Lecce 7°C

Brindisi, Crotone, Agrigento, Reggio di Calabria 8°C

Catania, Messina 9°C

Trapani, Palermo, Siracusa 10°C