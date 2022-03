Meteo estremo? Vogliamo definirlo così? Sì, possiamo definirlo tale perché alla fin fine gli scossoni atmosferici che stanno per colpire il vecchio continente potrebbero produrre effetti da non sottovalutare.

Detto che su molte regioni d’Italia persiste una siccità davvero importante, figlia dell’Alta Pressione invernale, la necessità di piogge si fa impellente. Deve piovere, parecchio, ma non male. Ecco, il male sta a significa che non possiamo permetterci nubifragi, alluvioni o quant’altro. Men che meno rovinose grandinate, perché in questo momento la vegetazione è in pieno risveglio vegetativo e fenomeni di questo tipo sarebbero assolutamente deleteri.

Cosa aspettarsi, quindi? Beh, carte alla mano sicuramente le piogge. Finalmente l’Oceano Atlantico ha deciso di darsi una bella svegliata, proiettando depressioni sull’Europa occidentale. Da lì, ovviamente, potrebbero avere vita facile verso il nostro Paese. Dovremo capire se prima punteranno il Nord Africa, con tutti gli annessi e connessi, o se sceglieranno la via diretta verso il Mediterraneo.

Chiaro che le due opzioni fanno tutta la differenza del mondo. Nel primo caso si dovrà prestare moltissima attenzione ai fenomeni potenzialmente violenti e nel fine settimana ne abbiamo avuto un assaggio. Alcune zone della Sardegna, per chi non lo sapesse, sono state investite da pesanti nubifragi.

Al contrario, dovessero riuscire ad avere strada spianata sul Mediterraneo potremmo registrare un periodo sì di piogge, ma senza gli eccessi che si avrebbero nell’altra situazione. Ciò che preoccupa un po’, giusto dirlo, è che l’aria fredda artica potrebbe rappresentare una spina nel fianco. Attenzione ad aprile, perché potrebbe riservarci qualche bel colpo di coda invernale, con freddo destinato a creare contrasti termici pericolosissimi.

A quel punto si potrebbero acuire le precipitazioni, che andrebbero ad assumere carattere temporalesco e le rovinose grandinate entrerebbero di diritto nella Primavera astronomica.