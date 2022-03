Il termine “folle” è volutamente forzato. Per alcuni le condizioni meteo climatiche registrate sinora – ci riferiamo alla prima decade di marzo – risulterebbero folli, per chi come noi sa cosa voglia dire “marzo pazzerello” è tutto normale.

Basterebbe dare un’occhiata agli archivi meteorologici per rendersi conto che marzo può essere peggio, in termini di freddo, di gennaio e febbraio. Nulla di anomalo, anzi, in virtù di un Inverno “non Inverno” quanto sta accadendo ultimamente rientra nella normalità delle cose.

I contrasti termici rappresentano un altro scenario assolutamente naturale, ragion per cui non dovremo stupirci dello sbalzo termico ormai imminente. Le temperature saliranno, parecchio, causa un afflusso d’aria umida meridionale. L’Anticiclone Africano ci ricorderà, in settimana, che si sta avvicinando il suo periodo.

Fortunatamente durerà poco, anzi pochissimo. Da est, infatti, incombe altra aria fredda. L’Anticiclone Scandinavo rimarrà lì, in posizione propizia all’ingresso del freddo artico-continentale sui settori centro meridionali del vecchio continente. L’Italia, anche stavolta, dovrebbe rappresentare uno degli obbiettivi principali.

Lo si evince dal modello previsionale europeo ECMWF: la rielaborazione che vi proponiamo ci dà un’idea di quelle che potrebbero essere le temperature a circa 1500 metri di quota nel corso della prossima settimana. Anzi, il freddo dovrebbe farsi sentire già durante il weekend.

Nevicherà ancora? Probabilmente sì. Nuovamente lungo la dorsale appenninica, considerate infatti che la traiettoria del freddo dovrebbe seguire più o meno gli stessi binari degli ultimi dieci giorni. Nevicate a bassissima quota, probabilmente in collina, ma questi sono dettagli che andranno discussi a tempo debito. Fatto sta che l’Inverno non è ancora finito, marzo riserverà altri colpi di scena e a questo punto le proiezioni indicanti anche aprile freddo e instabile iniziano ad avere un senso.