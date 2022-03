Si sta parlando, da più parti, del freddo che potrebbe piombare sul nostro Paese nei primi giorni di aprile. Condizioni meteo che molti si affrettano a definire insolite, ma chi segue la meteorologia da più tempo sa fin troppo bene che con aprile non si scherza.

Spesso e volentieri è più pazzerello di marzo, difatti dovessimo spulciare gli archivi meteorologici troveremmo non pochi episodi invernali addirittura nella seconda metà del mese.

Qui si sta parlando dei primi giorni del prossimo mese. I centri di calcolo internazionali sembrano certi del fatto che la progressiva disfatta del vortice polare innescherà una discesa d’aria fredda verso l’Europa centrale. Da lì, come scritto recentemente, impiegherebbe un attimo ad arrivare sulle nostre regioni.

Ed è proprio quello che lasciano intendere alcuni tra i più autorevoli modelli previsionali, ovvero un ingresso del freddo da ovest, quindi dalla Valle del Rodano, quindi con coinvolgimento soprattutto del Centro Nord.

Questa sarebbe sicuramente una svolta importante anche per quanto riguarda le regioni settentrionali, dove – come ribadito più volte – la siccità si sta facendo davvero grave. Anzi, lo è già. Ragion per cui aspettiamo ulteriori conferme, in tal senso positive, sul freddo che potrebbe innescare un’ondata di maltempo di grossa portata.

Dovesse nevicare sui rilievi sarebbe sicuramente un’ottima notizia, però occhio alle sorprese perché non possiamo escludere che possano spingersi a quote collinari. Ma questo è un discorso che affronteremo eventualmente nel momento in cui dovessero giungere le dovute conferme.