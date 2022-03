La carenza, in certi casi cronica, di piogge riguarda molte regioni d’Italia ma anche altre zone d’Europa. Le condizioni meteo dell’Inverno hanno manifestato anomalie precipitative preoccupanti, anomalie che ancora una volta confermano quanto siano stringenti i cambiamenti climatici.

In alcune nazioni europee, ad esempio quelle occidentali, si parla di siccità che non è record poco ci manca. Non abbiamo tutti i dati a disposizione, ma il piatto piange… La pioggia caduta è stata talmente poca che importanti corsi d’acqua europei rischiano di rivivere situazioni simili a qualche anno fa. Ovvero livelli talmente bassi da renderli impraticabili alla navigazione.

E in Italia? Diciamo che l’Italia, in questo momento, ha simili problemi. Siamo arrivati in Primavera con un’eredità invernale tutt’altro che buona. Anzi, ricordiamoci la pochissima neve caduta sulle nostre montagne (sia sulle Alpi, dove aveva nevicato molto in Autunno, sia sulla dorsale appenninica) e i conseguenti problemi di rifornimento idrico dei principali bacini di raccolta.

Ora che è arrivata la Primavera stiamo assistendo a un tentativo di cambiamento, non sappiamo se sarà definitivo o meno ma le premesse sono comunque interessanti e visto che stiamo andando incontro all’Estate è bene che piova ancora un po’.

Purtroppo, questo dicono le proiezioni stagionali, potrebbe sì piovere ma non abbastanza. Ed allora la domanda è: dobbiamo preoccuparci? Non è detto. Spesso ci si dimentica che l’estate mediterranea è una stagione mediamente secca, priva di piogge importanti soprattutto a giugno, luglio e nella prima parte di agosto. Sì, i temporali fanno parte del gioco, ma non dobbiamo illuderci più di tanto.

Più che altro si dovrà prestare attenzione all’intensità dei fenomeni, perché come abbiamo più volte sottolineato possiamo scommettere sulla violenza di certe fasi instabili. Così come possiamo scommettere sulla violenza di alcune ondate di caldo. Quindi sì, se vogliamo dire che lo spettro siccità non è ancora archiviato diciamolo pure, perché è la triste realtà dei fatti.