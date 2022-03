Veniamo da un Inverno avaro di precipitazioni. Nord, Centro, Sud, Isole Maggiori. Le ultime, abbondanti precipitazioni si verificarono a novembre, qualcosina – a seconda delle zone – anche a dicembre dopodiché Alta Pressione.

Alta Pressione assolutamente protagonista dei mesi di gennaio e febbraio. Gennaio potrebbe anche starci, più e più volte abbiamo menzionato le “secche” ma un conto è avere brevi periodi di bel tempo, un altro conto è un intero mese dominato dall’Alta Pressione.

Poi è arrivato febbraio. Speravamo in una svolta che potesse riportarci non soltanto le piogge, ma anche le nevicate. Sì, perché al di là della neve a bassa quota il manto bianco ha snobbato anche le montagne. E così siamo arrivati a marzo, un marzo che finalmente sta cambiando le carte in tavola riproponendo situazioni favorevoli alle precipitazioni.

E‘ ancora troppo poco, anzi pochissimo. Per chiudere il gap precipitativo abbiamo necessità di svariati peggioramenti e perché ciò avvenga dobbiamo sperare che si svegli l’Atlantico. Qualche segnale è arrivato nel fine settimana, ma solamente su alcune regioni. Segnali che si stanno nuovamente assopendo, lasciando strada al ritorno del freddo.

Ma ora che la Primavera incombe dobbiamo sperare in qualcosa di più, l’aria fredda servirà sì per le nevicate ma in presenza di circolazioni secondarie non possiamo pretendere ondate di maltempo degne di tal nome.

Insomma, speriamo che qualcosa si sblocchi nel più breve tempo possibile perché l’Estate è dietro l’angolo e con la bella stagione anche le ondate di caldo dell’Anticiclone Africano.