Lasciamo che il tempo faccia il proprio corso. Aprile, che sta per esordire in modo a dir poco anomalo, promette davvero battaglia. Tornando un attimo sull’esordio, le condizioni meteo climatiche si apprestano a peggiorare e nel primo fine settimana del nuovo mese dovremo fronteggiare un’ondata di freddo da fare invidia all’Inverno.

Freddo Artico, freddo pienamente invernale, freddo capace di far nevicare a bassissima quota. Già, proprio così, nevicherà a bassissima quota. Dove? Al Centro Nord, mentre al Sud probabilmente si farà un po’ di fatica a scendere al di sotto degli 800-1000 metri. Sud che tra l’altro dovrà fare i conti, qualche giorno dopo, con una prima fiammata d’aria calda.

Caldo nel vero senso della parola, pensate che alcuni modelli previsionali ci dicono che le temperature massime potrebbero raggiungere – se non addirittura superare – quota 30°C. Piena Estate, giusto per capirci. Piena Estate mentre al Centro Nord continuerebbe a far freddo. Ma poi? Cosa dobbiamo aspettarci?

I centri di calcolo internazionali ci dicono che la variabilità, a tratti esasperata, potrebbe proseguire. Si potrebbero alternare affondi perturbati di una certa consistenza – il che ovviamente servirebbe a portarci altre precipitazioni – a improvvise fiammate d’aria calda. L’Anticiclone Africano potrebbe mostrarci i muscoli, a più riprese. Fortunatamente, almeno stante gli scenari che ci vengono mostrati attualmente, non dovrebbe trattarsi di rimonte anticicloniche durature.

Tenete conto che questa alternanza potrebbe incattivire l’atmosfera, nel senso che potrebbero scatenarsi contrasti termici forieri di temporali particolarmente violenti. Temporali e grandinate, ovvero quei fenomeni tipici della Primavera inoltrata.

Ciò che è certo è che non ci annoieremo. Questo possiamo garantirlo, nulla a che vedere con la staticità atmosferica dell’Inverno scorso. Per l’Alta Pressione persistente ci sarà tempo.