Ci siamo: tra qualche giorno fuori giubbotti e sciarpe perché farà freddo. Sì, le condizioni meteo diventeranno improvvisamente invernali e saremo ad aprile.

Non è uno scherzo, non è il classico pesce d’aprile. Anzi, oltre al freddo arriverà anche la neve, localmente a bassa quota. Ma che sta per accadere? Facile, il vortice polare sta per lasciarci e l’addio – dopo un Inverno passato sugli scudi – sarà traumatico.

Per questo motivo non siamo per nulla convinti che quello imminente sia l’ultimo colpo di coda. Il freddo potrebbe tornare a farci visita e chissà, magari nella seconda decade di aprile ovvero nel momento in cui ci appresteremo a vivere la Pasqua.

Non sarebbe la prima volta, come saprete in passato abbiamo avuto altre situazioni invernali in concomitanza delle festività pasquali. Anzi, è capitato di avere a che fare con freddo e neve nell’ultima decade mensile. Non si stiamo parlando di decenni fa, è successo negli anni 2000 ragion per cui è bene non trascurare alcuno scenario.

Gli scambi meridiani, che potrebbero portare il freddo verso sud, potrebbero continuare. Gli sbalzi termici, considerando che l’Oceano Atlantico non sembra avere la minima intenzione di lasciare il campo, dovrebbe continuare la sua azione di pressing sull’Europa occidentale.

Significa che i contrasti termici potrebbero proseguire, ancora più cattivi. Quindi temporali, quindi grandinate, ma occhio anche alla neve che potrebbe rappresentare la sorpresa principale. Abbiamo bisogno di precipitazioni, questo è chiaro, ma senza che vi siano quegli estremi precipitativi che hanno caratterizzato le ultime annate.

Anomalie su anomalie che non fanno bene, lo sappiamo. Sappiamo che ogni anomalia persistente viene ripianate da anomalie di segno opposto, quindi cerchiamo di non abbassare la guardia perché ci sarà ancora da tribolare. E non poco.