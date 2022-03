Quando si fa un bilancio stagionale occorre stare attenti: l’Inverno meteorologico e l’Inverno astronomico sono due concetti differenti, ma l’uno non esclude l’altro. Se consideriamo esclusivamente l’aspetto meteo, la risposta è sì, è terminato. Ad oggi anche considerando l’aspetto astronomico la risposta è sì, è terminato, ma ciò non esclude che possano verificarsi ondate di freddo.

L’argomento lo abbiamo affrontato svariate volte e ovviamente non si può prescindere dall’approfondimento modellistico. C’è però un dato di fatto: marzo, fino a questo momento, ci ha ricordato che può essere un mese invernale.

Ora la situazione sta cambiando, difatti con il ritorno dell’Oceano Atlantico potrebbero cambiare le carte in tavola sia dal punto di vista termico sia dal punto di vista precipitativo.

Ciò che però ci chiediamo è se da qui a Pasqua potrebbero verificarsi altre irruzioni d’aria fredda. Perché solo così si potrà dare una risposta al quesito che abbiamo posto. Allora, guardando i modelli previsionali e considerando tutte le variabili atmosferiche a corredo – pattern climatici compresi – possiamo abbozzare qualche ipotesi e dirvi che forse non è ancora finito.

Perché c’è spazio per manovre che solitamente vengono disegnate nel corso dell’Inverno, manovre che potrebbero riportare il freddo sul Mediterraneo. Potrebbe accadere ciò che non è accaduto i mesi scorsi, ovvero aria fredda artica – in seno a scambi meridiani profondi – potrebbe raggiungere le nostre regioni.

Perché? Facile, perché le probabilità di un cedimento di schianto del Vortice Polare stanno aumentando. Ciò significa che la storia della prima parte di Primavera è ancora tutta da scrivere, se poi da qui a fine mese cambieranno le carte in tavola saremo pronti a rivedere le nostre posizioni.

Ma in questo momento, per concludere, non possiamo certo affermare che l’Inverno sia terminato. Non ancora.