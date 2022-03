Attenzione, è semplicemente un’ipotesi. Non prendiamola troppo sul serio, sappiamo fin troppo bene le condizioni meteo climatiche possono mutare in men che non si dica. Però è innegabile che i modelli previsionali stiano lanciando segnali inequivocabili.

Stamane, ad esempio, abbiamo avuto la conferma che una grossa massa d’aria fredda dovrebbe prendere il sopravvento sull’Europa settentrionale. Normale, direte voi. D’altronde a quelle latitudini l’inverno termina più tardi.

Secondo noi non sarebbe così normale, soprattutto considerando che quella massa d’aria fredda potrebbe estendersi verso il cuore del vecchio continente. Capite bene che se dovesse raggiungere l’Europa centrale sarebbe un attimo proiettarsi sul Mediterraneo.

Non sarebbe la prima volta, neppure l’ultima. Il freddo, ad aprile, è una delle opzioni contemplabili. Non stiamo parlando di freddo qualunque. Stiamo parlando di freddo artico, capace di far nevicare a bassa quota, quindi non soltanto sui rilievi ma anche sulle colline.

Poi non dimentichiamoci che abbiamo la Pasqua “alta” e che anche in quel periodo potrebbero verificarsi sorprese vagamente invernali.

Insomma, si stanno miscelando ingredienti potenzialmente esplosivi, ingredienti che potrebbero riservarci colpi di scena uno appresso all’altro.