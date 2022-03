Sì, la Primavera è una stagione volubile, pazza, imprevedibile. Forse lo sarà anche quest’anno, anzi forse lo è già, perché capire quali saranno le condizioni meteo da qui a fine mese è un bel dilemma.

Le previsioni stagionali dicono una cosa, perché dal Vortice Polare arrivano notizie contrastanti, mentre dovessimo affidarci alla statistica arriverebbero altri suggerimenti. Mettendo insieme tutti questi elementi salta fuori un mix di situazioni evolutive complesse, ma dobbiamo cercare di mettere un po’ di ordine alle nostre e alle vostre idee.

Ciò che pensiamo è semplice: marzo ha cambiato marcia. Visto e considerato che il Vortice Polare è ancora bello pimpante, forse non era ipotizzabile un cambiamento così rapido e così incisivo. Ma è Primavera, il sole sta iniziando a produrre qualche effetto in stratosfera e nei prossimi giorni tali effetti potrebbero diventare ancora più evidenti.

Abbiamo guardato i vari modelli previsionali e sapete cosa emerge? Sbalzi termici imponenti. Abbiamo avuto una prima settimana di marzo fredda, nei prossimi giorni potremo nuovamente assaporare un clima invernale. Poi con il ritorno dell’Anticiclone tornerà anche il sole, col sole torneranno a salire le temperature e ogni volta che le temperature aumentano dobbiamo commentare valori superiori alle medie stagionali.

Alta Pressione, giusto evidenziarlo, che potrebbe intrattenersi nell’ultima settimana di marzo anche se su questo punto vi sono tutt’ora delle incertezze.

Cosa manca all’appello? Considerando il periodo i primi temporali. Ovviamente speriamo non siano così violenti da causare problemi – in questo momento tutto servirebbe tranne che problemi legati al meteo – ma dobbiamo mettere in preventivo anche queste situazioni. Non possiamo non trascurare l’eventualità che da qui a fine mese possa accadere qualcosa di tumultuoso, sarebbe un grosso errore.

Poi, per finire, occhio al classico colpo di coda dell’Inverno. Perché potrebbe davvero farsi sentire, magari anche ad aprile. Potrebbe arrivare da est e sorprenderci più di quanto non stia facendo il tempo di questi giorni. Gelo e neve? Da non escludere. E così marzo avrebbe portato a termine il suo lavoro, cedendo il testimone ad aprile ovvero ad un mese che potrebbe essere altrettanto burrascoso.