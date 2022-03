E’ un detto popolare molto utilizzato e conosciuto, molti di voi lo conosceranno e sapranno qual è il significato. E’ qualcosa legato alle condizioni meteo climatiche? Diciamo di sì.

Il cambio di stagione, il passaggio dall’Inverno alla Primavera, spesso e volentieri è un periodo che porta delle variazioni ormonali importanti. Il nostro organismo percepisce il cambiamento e possono verificarsi fasi di debolezza, stanchezza, di sonno.

Di solito le belle dormite di aprile sono favorite dai primi tepori stagionali, ma siamo davvero così sicuri che quest’anno andrà così? Noi no e vi spieghiamo perché. Anzi, in realtà lo abbiamo già fatto nel momento in cui abbiamo parlato di proiezioni mensili, sottolineando come aprile potrebbe consegnarci rigurgiti invernali importanti. O comunque proporre turbolenze atmosferiche rilevanti.

Ecco, le turbolenze potrebbero esserci eccome. Perché il Vortice Polare potrebbe subire attacchi tali da determinarne la scomparsa. Quest’anno potrebbe trattarsi di un passaggio traumatico, che ci esporrebbe a un cambio di circolazione emisferica improvviso e impattante.

Maltempo, maltempo estremo. Sia di origine atlantica, sia di origine artica. Potrebbe far freddo in vari momenti del prossimo mese, potrebbero addirittura verificarsi nevicate a bassa quota. Poi i contrasti termici, inevitabili, che porterebbero inevitabilmente precipitazioni fin troppo abbondanti.

Altro che aprile dolce dormire. Quest’anno non ci si annoierà e si dovrà tenere la guardia sempre alta, onde evitare di farsi cogliere impreparati.