Quello che si vede nell’immagine satellitare, è il tremendo uragano che ha interessato la parte orientale del Madagascar il 22 febbraio scorso. Si tratta di un uragano che ha raggiunto quasi la massima potenza, e che ha investito le stesse aree interessate da altri precedenti uragani, sempre in questa stagione.

Si tratta del quinto uragano del 2022 che interessa l’isola del Madagascar. Quest’area è diventata improvvisamente estremamente vulnerabile a terribili uragani, con un incremento medio del fenomeno ragguardevole, che oggetto di studi da parte di molti scienziati.

Peraltro, gli uragani che stanno interessando in questi anni il Madagascar si verificano in quella che la stagione che in passato era definita secca.