La copertura dei ghiacci nel Polo Nord, ovvero della banchisa polare a Febbraio 2022 è stata di soli – 4,5% al di sotto della media. Siamo abituati a valori ben peggiori.

Ebbene, nonostante la riduzione dei ghiacci, i record di caldo, e le costanti anomalie positive, ci troviamo come minor estensione della banchisa polare al 14° posto in 44 anni. Un risultato che non è affatto pessimo.

Lo Stretto di Bering cresce in estensione la sua banchisa polare, tutto frutto di una condizione su amplissima scala che ha concesso una maggiore estensione della banchisa polare su quel versante. Banchisa, che rammentiamo, è comunque meno spessa rispetto al passato, e che sopravvive in un Pianeta sempre più caldo.

La temperatura superficiale globale del febbraio 2022 è stata di 0,81°C sopra la media, rendendolo il 7° febbraio più caldo mai registrato.

Le anomalie che vi presentiamo qui sono quelle globali, e spiccano quelle della Russia europea oltre che dell’Europa, dove la temperatura è stata molto sopra le medie, mentre in gran parte dell’Asia, ma anche l’Australia dove era estate, hanno avuto temperature sotto la norma.

Da notare il grande freddo in Canada e sud Groenlandia, sino all’Islanda. Il tutto con il Vortice Polare intensissimo, che noterete, non esenta da lunghi periodi di freddo il nostro emisfero.

Le anomalie climatiche non sono omogenee, inoltre, molte volte ormai vi abbiamo parlato che al riscalamento dell’Artico si sta interponendo un’accentuazione di intensità delle ondate di freddo.