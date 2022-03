L’Antartide è costituita da spessa coltre di ghiaccio che in alcuni punti raggiunge i tre km. Ciò evidenzia la presenza di un clima gelido da molti millenni.

Ma in questi giorni questa parte del nostro Pianeta è interessato da un’ondata di caldo relativo. Vostok, una delle più importanti stazioni meteorologiche del Polo Sud ha toccato -17,7°C, un valore ovviamente gelido per noi, ma questo ha annullato il precedente record di quasi 15°C. La temperatura media della Vostok a marzo è di -53°C. Ci troviamo in quello che è il luogo più freddo della Terra censito da una stazione meteorologica installata molti decenni fa.

Infatti, il record precedente di temperatura era stato registrato 65 anni fa, ma come descritto precedentemente, era ben 15°C superiore a quello misurato questi giorni.

Secondo gli scienziati, questa ondata di caldo che è in atto in Antartide, ha come origine il gran caldo che ha investito il sud America durante la stagione estiva, e che alla fine sta influenzando il clima di quello che il luogo più freddo del nostro Pianeta.

Anche questo è una dimostrazione di cambiamenti meteo climatici nel nostro Pianeta.