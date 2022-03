Il Mondo prosegue nel vedere aumentata la sua temperatura, e quindi l’energia disponibile che sarà utilizzata dalle perturbazioni, i temporali, le ondate di calore e di freddo. Il 2022 è iniziato caldo con febbraio classificato come il settimo febbraio più caldo mari avuto.

Si è anche concluso un inverno meteorologico estremamente caldo per il pianeta secondo gli scienziati dei Centri nazionali per le informazioni ambientali della NOAA.

Si sono avute ondate di calore in Siberia, di gelo nel Nord America con anche nevicate estreme. L’Europa non ha avuto un normale inverno. L’Africa centrale segna temperature molto sopra la media, come anche il centro Sud America.

Poi ci sono le alluvioni. Gravissime quelle del Brasile e gigantesche quelle dell’Australia orientale.

Ma la novità viene dal Polo Sud che solitamente è meno investito, rispetto altri Continenti, dai cambiamenti climatici. Ebbene, la stagione estiva che è terminata con suo minimo storico l’estensione dei ghiacci marini, un -29,6%.

Anche il Polo Sud vive stavolta temperature molto sopra la media. Ebbene, essendo aree soggette ad estremi termici, può succede che vi siano anomalie anche di 20°C, ma stavolta si è andati oltre, con ben 32°C sopra la media registrata nel giorno più caldo.

Insomma, meteo estremo all’esagerazione assoluta se poi si considera che nel nostro martoriato Artico, si sono avuti picchi di valore estremo sino a 29°C sopra la media. Ma qui non è una novità.

