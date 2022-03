METEO SINO AL 1° APRILE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un campo anticiclonico prevale ancora sull’Italia favorendo meteo primaverile, ma con primi disturbi che determinano un peggioramento in alcune regioni. Una circolazione instabile, legata ad un vortice afro mediterraneo, inizia ad interessare le due Isole Maggiori dove affluiscono intense correnti sciroccali. Qualche pioggia o temporale coinvolgerà domenica anche il Sud Peninsulare.

Nel corso della prossima settimana assisteremo ad una svolta molto più incisiva, che ci condurrà verso il ritorno delle grandi piogge anche sul Nord negli ultimi due giorni di Marzo. Il vasto anticiclone sarà spodestato via dall’Europa ed emigrerà sul Nord Atlantico, concedendo spazio all’affondo di una saccatura d’estrazione artica.

VORTICE AFRO-MEDITERRANEO PORTA QUALCHE ACQUAZZONE

Il minimo depressionario di matrice nord-africana avanzerà ulteriormente verso l’Italia, ma si indebolirà per l’opposizione dell’anticiclone. Locali piogge e rovesci interesseranno domenica anche la Sicilia ed il Sud. Non si tratterà di fenomeni significativi, in considerazione del fatto che la piccola area depressionaria tenderà a perdere completamente energia.

Nel frattempo, il vasto anticiclone con massimi sull’Europa Settentrionale inizierà ad essere incalzato alle latitudini scandinave dall’approfondimento di una depressione di matrice artica. Sarà questa stessa depressione ad estendere gradualmente il proprio raggio d’azione più a sud, ponendo fine al lunghissimo dominio dell’alta pressione.

ATTENDENDO LA SVOLTA VERSO MALTEMPO

In avvio di settimana non cambierà ancora granché sull’Italia, con prevalenza dell’alta pressione ed ultimi strascichi d’instabilità al Sud, legati al vortice afro mediterraneo in spostamento sul Mar Libico. L’alta pressione andrà intanto a perdere forza alle medie latitudini europee, per il progressivo sprofondamento della depressione fredda dalla Scandinavia.

L’affondo della saccatura fredda andrà ad agguantare l’Europa Centro-Occidentale, dove l’aria più fredda andrà con masse d’aria più mite atlantiche. Sembrano esserci le condizioni per la genesi di una depressione secondaria fra Spagna, Francia e Baleari, con lo sviluppo di una perturbazione destinata ad investire in pieno l’Italia con piogge abbondanti.

PIOGGE COPIOSE IN ARRIVO, ANCHE AL NORD ITALIA

Il totale collasso dell’anticiclone lascerà campo libero alla vasta saccatura fredda, che allungherà i propri tentacoli fin sul bacino del Mediterraneo. L’anticiclone abbandonerà il comparto europeo e si sposterà molto a nord, con massimi tra l’Islanda e la Groenlandia. Sembrano esserci tutte le condizioni per il ritorno di piogge abbondanti e diffuse a partire da mercoledì 30 marzo.

Un intenso fronte, preceduto da correnti meridionali, dovrebbe portare precipitazioni anche in quelle aree del Nord così assetata dalla grave siccità che si protrae da mesi. Tornerà anche la neve sulle Alpi, inizialmente a quote medio-alte e poi con quota in calo per il sopraggiungere d’aria via via più fredde. Il maltempo sembra destinato a poter durare per qualche giorno.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L’ondata di maltempo potrebbe segnare una svolta rispetto allo scenario visto negli ultimi mesi. Probabilmente l’Italia potrebbe tornare crocevia di più perturbazioni e quindi anche la prima parte d’aprile potrebbe avere occasioni per nuove fasi piovose degne di nota. L’Italia sarà terra di contrasti fra folate d’aria artica e rimonte d’aria calda nord-africana, come tipico della Primavera.