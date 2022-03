METEO SINO AL 26 MARZO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Correnti fredde dai Balcani investono ancora in parte l’Italia, con residue condizioni di meteo instabile tra estremo Sud ed Isole Maggiori. Sul resto d’Italia prevale invece il sole in modo pressoché incontrastato. Questa fase invernale ha ormai raggiunto il culmine, con isoterme più rigide attese sulle regioni meridionali ove il freddo tenderà un po’ ad attardarsi.

L’anticiclone, in rinforzo fin da martedì, assicurerà tuttavia un periodo più stabile con temperature in progressiva risalita verso valori più prettamente primaverili. Farà però ancora freddo la notte. Il flusso atlantico troverà ancora la strada sbarrata dall’anticiclone, ma proverà a sfondare di nuovo verso il Mediterraneo attraverso una depressione in approfondimento sulla Penisola Iberica.

ANTICICLONE IN RINFORZO FA SBOCCIARE LA PRIMAVERA

Gli ultimi effetti degli spifferi freddi di matrice russa si faranno sentire sui settori ionici del Sud Italia, ma senza più conseguenze in termini di precipitazioni. La crescente influenza dell’anticiclone garantirà meteo sempre più stabile, con ampio soleggiamento. La serenità del cielo favorirà ulteriore gelo notturno anche in pianura al Centro-Nord, nelle zone più riparate dal vento.

Il clima si addolcirà di giorno, grazie al diffuso soleggiamento. Da metà settimana l’alta pressione abbraccerà in modo più efficace tutta l’Italia, con interruzione degli ultimi sbuffi freddi anche all’estremo Sud. Le temperature saliranno ulteriormente verso valori tipicamente primaverili, con primi tepori nelle ore più calde.

INSIDIOSA DEPRESSIONE DA OVEST

Il clima si addolcirà parecchio nella fase centrale della settimana, anche perché l’alta pressione riceverà il supporto di un promontorio di matrice subtropicale che convoglierà masse d’aria calde in quota. Questa rimonta anticiclonica nord-africana verrà innescata dall’approfondimento di una nuova circolazione ciclonica all’altezza della Penisola Iberica.

In questo frangente i massimi anticiclonici si porteranno sul Regno Unito e gradualmente la depressione iberica potrebbe riuscire ad entrare sul Mediterraneo, nel corso della seconda parte della settimana, andando a determinare un certo peggioramento anche sull’Italia, soprattutto sulle due Isole Maggiori. Il richiamo di venti da sud manterrà il clima molto mite.

METEO FINE MARZO, CON GRANDI MANOVRE ANCHE DA NORD

Come detto, nell’ultima parte della settimana assisteremo al pressing da parte di una nuova depressione iberico-africana, che potrebbe far affluire infiltrazioni d’aria umida, ma con conseguenze tutta da valutare. Il peggioramento andrebbe a coinvolgere il Sud, mentre non ci sono al momento prospettive piovose per le regioni settentrionali.

L’alta pressione perderà terreno anche su parte d’Europa, con aria fredda artica in discesa dal comparto baltico-scandinavo verso le nazioni centrali del Continente. L’anticiclone subirà quindi una generale flessione, con l’Italia che risulterà nel mirino sia dell’azione perturbata da ovest che della spinta fredda da nord.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L’Italia potrebbe quindi veder convergere la depressione iberica e una saccatura da nord, portando un contesto più instabile per gli ultimi giorni del mese. Questa tendenza è chiaramente ancora tutta da confermare, ma ci potranno essere le condizioni per un ultimo scorcio di marzo più turbolento, ma tipicamente consono alla primavera.