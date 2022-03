METEO SINO AL 9 MARZO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Una circolazione depressionaria sull’Europa Orientale, alimentata da aria gelida di provenienza russa, condizionerà ancora il meteo sull’Italia. Il clima invernale sembra destinato a rimanere protagonista davvero a lungo, in quanto l’anticiclone presente sulla Scandinavia agevolerà l’ingresso a più riprese di correnti fredde orientali verso il Mediterraneo.

Ulteriori impulsi freddi ed instabili raggiungeranno quindi l’Italia. Nel weekend le temperature caleranno ulteriormente e avremo occasione anche per nuove nevicate a quote molto basse. In questo frangente si avrà l’apice di nuova fase rigida, in attesa di un probabile peggioramento invernale più organizzato. La prossima settimana si preannuncia ancora da pieno inverno.

NUOVO IMPULSO FREDDO DAI BALCANI

L’anticiclone è costretto di nuovo a ripiegare ed avremo così una nuova crescente influenza della depressione fredda che da giorni abbraccia l’Europa dell’Est. Venerdì si attende un deterioramento del tempo su parte dell’Italia, frutto dei contrasti fra le correnti umide oceaniche e quelle più fredde nuovamente richiamate dai Balcani.

Un impulso perturbato, sospinto dalle masse d’aria fredde orientali, porterà i suoi massimi effetti al Centro-Sud nel corso del weekend. Nel contempo, la cellula di alta pressione resterà ben radicata a nord delle Alpi, con massimi tra Scandinavia e Centro Europa, scenario che agevolerà la nuova espansione del respiro freddo da est verso l’Italia.

WEEKEND CON SPRUZZATE DI NEVE A QUOTE MOLTO BASSE

Le temperature subiranno un nuovo crollo nel weekend, con diffuse gelate notturne al Centro-Nord. Oltre al calo termico, il flusso molto freddo nel weekend comporterà anche una certa instabilità in alcune aree esposte. Le precipitazioni risulterebbero più probabili tra i versanti adriatici ed il Sud, ma non in un quadro di particolare maltempo.

Il freddo in arrivo da est avrà caratteristiche più continentali, con l’aria che risulterà rigida anche nei bassi strati. Tale scenario agevolerà la spinta delle nevicate a bassissima quota sulle zone interessate da fenomenologia. La neve si potrà occasionalmente spingere fino in pianura lungo le aree interne delle regioni del medio versante adriatico.

AVVIO PROSSIMA SETTIMANA CON FREDDO E NEVE ANCHE IN PIANURA

La fase rigida del weekend riguarderà tutto lo Stivale e la situazione non sembra destinata a mutare nemmeno in avvio della nuova settimana. La grande depressione sull’Europa Centro-Orientale continuerà a sconfinare verso il Mediterraneo e l’Italia risentirà pertanto dell’afflusso delle correnti fredde nord-orientali di matrice russa.

Il freddo più marcato riguarderà le regioni adriatiche, ove giungeranno ulteriori impulsi instabili che favoriranno nevicate a quote basse, a tratti anche in pianura. Il tempo continuerebbe a rimanere asciutto in questa fase sul Nord Italia e sui versanti tirrenici, pur con disturbi tra zone prealpine del Triveneto ed Emilia Romagna.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Verso metà settimana le correnti fredde da nord-est potrebbero interagire con aria più umida atlantica Tale contrasto potrebbe innescare una depressione mediterranea, propizia per un generale peggioramento. Tra l’altro le attuali proiezioni indicano che il maltempo potrebbe interessare anche il Nord, dove le basse temperature favorirebbero l’arrivo della neve anche in Val Padana.