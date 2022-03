METEO SINO AL 28 MARZO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un vasto anticiclone, che domina la scena su buona parte d’Europa, si sta consolidando anche più a sud, inglobando maggiormente tutta Italia con meteo stabile in espansione anche verso le regioni più meridionali. Le temperature risalgono verso valori primaverili, specie di giorno, grazie all’interruzione del flusso freddo dai Balcani.

Il flusso atlantico trova ancora la strada sbarrata dall’anticiclone, ma proverà a sfondare di nuovo verso il Mediterraneo attraverso una depressione in approfondimento sulla Penisola Iberica. Questo vortice arriverà sull’Italia piuttosto indebolito verso il weekend, per la resistenza dell’anticiclone. Si prevede quindi un peggioramento abbastanza limitato, le piogge serie rimarranno lontane.

SBOCCIA LA PRIMAVERA GRAZIE AL RINFORZO DELL’ANTICICLONE

La crescente influenza dell’anticiclone garantirà meteo ovunque stabile nella parte centrale della settimana, con ampio soleggiamento. La serenità del cielo favorirà clima pungente la notte, mentre di giorno i valori saliranno progressivamente anche sopra media. Avremo quindi i primi tepori nelle ore centrali diurne, con punte sopra i 20 gradi.

L’alta pressione convoglierà aria più calda in quota, in quanto riceverà il supporto di un promontorio di matrice subtropicale. Questa rimonta anticiclonica verrà innescata dall’approfondimento di una nuova circolazione ciclonica all’altezza della Penisola Iberica, che molto lentamente proverà ad avanzare verso levante.

DEPRESSIONE DA OVEST PUNTA ITALIA PER IL WEEKEND

Nella seconda parte della settimana i massimi anticiclonici si porteranno sul Regno Unito e gradualmente la depressione iberica si metterà in moto verso est lungo il Basso Mediterraneo, rallentato dalla presenza dell’alta pressione. Correnti meridionali verranno richiamate verso l’Italia, a partire dai bacini più occidentali insulari, con trasporto di aria più calda ed umida.

Solo a ridosso del weekend il vortice si porterà a ridosso della Sardegna, andando a determinare un certo peggioramento. Qualche pioggia raggiungerà le Isole Maggiori e poi altre zone del Centro-Sud nel weekend, ma non si tratterà di fenomeni significativi. Le regioni settentrionali rimarranno in condizioni siccitose, protette dallo scudo di alta pressione.

POSSIBILI SORPRESE FREDDE DA NORD A FINE MARZO

Il deterioramento del tempo atteso nel weekend sarà poca cosa, ma metterà in crisi l’anticiclone. Il peggioramento andrebbe a coinvolgere il Sud, mentre non ci sono al momento prospettive piovose per le regioni settentrionali. La grande siccità è quindi destinata a proseguire, ma la primavera potrebbe presto cambiare volto.

Il campo di alta pressione perderà terreno anche su parte d’Europa subito dopo il weekend, con aria fredda artica in discesa dal comparto baltico-scandinavo verso le nazioni centrali del Continente. L’anticiclone subirà quindi una generale flessione, con l’Italia che potrebbe essere coinvolta dagli effetti della discesa d’aria più fredda d’origine artica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Gli ultimi giorni del mese vedranno l’affondo della saccatura da nord, che potrebbe determinare una fase più instabile anche per l’Italia. L’alta pressione si ritirerà in Atlantico, proteso lungo i meridiani fin sulla Groenlandia. La tendenza è chiaramente ancora tutta da confermare, ma ci potranno essere le condizioni per un ultimo scorcio di marzo più turbolento.