METEO SINO AL 24 MARZO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Correnti fredde d’origine russa si apprestano a riportare il meteo invernale sull’Italia, proprio in coincidenza dell’imminente avvio della primavera astronomica. Il flusso africano, responsabile dei cieli sporchi di polveri sahariane, è ormai agli sgoccioli. La depressione afro mediterranea tende lentamente a spostarsi dall’Algeria alla Libia, favorendo il richiamo del flusso più freddo orientale.

Nel weekend il freddo dai Balcani entrerà nel vivo e le temperature caleranno ulteriormente, portandosi al di sotto della media. Queste correnti fredde, contrastando con l’aria più mite preesistente porteranno una certa variabilità tra le Adriatiche ed il Sud con ritorno della neve in Appennino. Sul resto d’Italia si farà sentire solo il freddo.

QUALCHE PIOGGIA PER IL VORTICE AFRO-MEDITERRANEO

La circolazione ciclonica lambisce marginalmente l’Italia, per via della sua traiettoria molto bassa che la porta a muoversi tra Nord Africa e Basso Mediterraneo. Nella giornata di sabato saranno le due Isole Maggiori a risentire maggiormente dell’instabilità, esaltata dal contrasto fra le correnti fredde orientali e i residui flussi d’estrazione africana.

I venti freddi da est porteranno ripercussioni anche lungo la fascia centrale adriatica e sui settori alpini occidentali, con qualche rovescio e nevicate che scenderanno di quota lungo l’Appennino. Domenica ci sarà una certa variabilità su tutto il Centro-Sud dovuta all’intensificazione dell’aria fredda, con precipitazioni a macchia di leopardo e rovesci anche localmente nevosi sino in collina.

CLIMA INVERNALE NEL WEEKEND E A INIZIO SETTIMANA

Il freddo si farà sentire in misura maggiore da domenica, quando tutta Italia sarà raggiunta dalle correnti più rigide orientali. Lo sbalzo termico sarà notevole rispetto alla recente fase miti sciroccali. Tuttavia non avremo un raffreddamento così eccessivo, con la parte più gelida dell’irruzione fredda che rimarrà relegata alla vicina Penisola Balcanica.

L’avvio della prossima settimana vedrà ancora delle piogge al Sud. Si tratterà di precipitazioni sporadiche, nevose sui rilievi localmente sino in collina. L’aria fredda continuerà ad affluire con temperature in ulteriore generale calo, soprattutto nei valori minimi. Le gelate torneranno protagoniste, localmente anche in pianura.

NUOVA SETTIMANA CON ANTICICLONE IN RINFORZO

Inizialmente l’alta pressione tenderà a consolidarsi con forza sul Centro-Nord Europa, mentre un corridoio depressionario resterà proteso dal Mar Nero sino allo Ionio. Qui continueranno a scorrere masse d’aria fredda di lontana origine russa, che alimenteranno anche una residua instabilità sul Centro-Sud della Penisola.

L’Italia subirà la crescente influenza dell’anticiclone, con meteo perlopiù stabile al Centro-Nord. Da metà settimana l’alta pressione abbraccerà in modo più efficace tutta l’Italia, con interruzione del flusso freddo anche al Sud. Il contesto con cieli sereni si accompagnerà a clima ancora frizzante nella notte e al primo mattino.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Al momento non ci sono i presupposti per l’arrivo di perturbazioni organizzate, quelle che possano riportare le piogge come è lecito attendersi in primavera. Ci sarà comunque un graduale pressing da parte di una nuova depressione iberica, che potrebbe far affluire infiltrazioni d’aria umida sulle regioni più occidentali nella seconda parte della prossima settimana, ma senza grosse conseguenze.