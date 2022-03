METEO SINO AL 31 MARZO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’alta pressione domina su gran parte d’Europa e porta un assaggio di meteo primaverile anche sull’Italia. I primi caldi interessano in particolare il Centro-Nord, dove si raggiungono punte massime di 22-23 gradi. Ci sono però i primi segnali di crisi dell’anticiclone, con l’approssimarsi da ovest di un vortice afro mediterraneo.

La depressione è ostacolata dall’anticiclone, ma riuscirà a guadagnare ulteriore spazio verso est, lambendo così anche l’Italia. Ad essere coinvolte saranno le Isole Maggiori e poi il Sud già da domenica con qualche pioggia o temporale. Nel corso della prossima settimana assisteremo ad una svolta molto più incisiva, che ci condurrà verso il ritorno delle grandi piogge anche sul Nord.

PARZIALE PEGGIORAMENTO PER IL VORTICE AFRO-MEDITERRANEO

Correnti miti afro-mediterranee sono richiamate dall’approfondimento di una circolazione ciclonica a ridosso delle Baleari. Questa depressione porterà dei disturbi limitati a parte d’Italia. Nubi e precipitazioni interesseranno dapprima le Isole Maggiori e poi anche le regioni meridionali peninsulari. Il resto d’Italia rimarrà protetto dall’anticiclone.

Non si tratterà di fenomeni significativi, in considerazione del fatto che la piccola area depressionaria tenderà ad indebolirsi, fiaccata dalla resistenza dell’anticiclone. Sempre nel weekend, il vasto anticiclone con massimi sull’Europa Settentrionale inizierà ad essere incalzato alle latitudini scandinave dall’approfondimento di una depressione di matrice artica.

CEDE L’ANTICICLONE, PREPARATIVI VERSO SVOLTA PERTURBATA

Il deterioramento del tempo atteso nel weekend non provocherà particolari effetti, ma comunque inizierà a determinare un cedimento dell’anticiclone che si farà poi ben più evidente. In avvio di settimana non cambierà ancora granché sull’Italia, con prevalenza dell’alta pressione ed ultimi strascichi d’instabilità al Sud, legati al vortice afro mediterraneo in spostamento sul Mar Libico.

L’alta pressione andrà intanto a perdere forza sull’Europa Centrale, per il progressivo sprofondamento della depressione fredda dalla Scandinavia. L’affondo della saccatura fredda, interagendo con aria più umida richiamata dall’Atlantico, sembra creare le premesse per la genesi di una depressione secondaria sulla Spagna, destinata ad avere pesanti effetti anche sull’Italia.

ULTIMI DI MARZO CON PIOGGE COPIOSE IN ARRIVO, ANCHE AL NORD

L’alta pressione collasserà totalmente in Europa e si sposterà molto a nord, con massimi tra l’Islanda e la Groenlandia. Ci sarà quindi piena libertà per l’estensione di una vasta saccatura fredda fin sul bacino del Mediterraneo. Lo sviluppo di una depressione tra l’Iberia ed il Mediterraneo Occidentale dovrebbe convogliare una perturbazione intensa verso l’Italia.

Ci sono le condizioni per il ritorno di piogge abbondanti e diffuse a partire da mercoledì 30 marzo, con coinvolgimento anche del Nord così assetato dalla grave siccità che si protrae da mesi. Le precipitazioni più abbondanti dovrebbero interessare il Nord ed i settori tirrenici, con forte instabilità sin verso venerdì. Tornerà anche la neve sulle Alpi, inizialmente a quote medio-alte.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Questa fase di maltempo potrebbe segnare una svolta rispetto allo scenario visto negli ultimi mesi. Probabilmente l’Italia potrebbe tornare crocevia di più perturbazioni e quindi anche la prima parte d’aprile potrebbe avere occasioni per fasi piovose. L’Italia sarà terra di contrasti fra folate d’aria artica e rimonte d’aria calda nord-africana, con esaltazione delle situazioni di maltempo.