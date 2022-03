METEO SINO AL 16 MARZO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia gode di meteo più stabile, grazie all’influenza di un corridoio di alta pressione proteso dal Marocco e che si allunga fino ad unirsi all’anticiclone del Nord Europa con massimi sul Baltico. L’aria fredda di matrice russa ha arretrato il proprio raggio d’azione più ad est almeno temporaneamente. Residua instabilità interessa solo il basso versante adriatico.

La protezione anticiclonica dovrà fare i conti con incombenti infiltrazioni umide atlantiche nel weekend, ma anche con un nuovo rigurgito del freddo russo in espansione dai Balcani. L’Italia sarà contesa fra le due circolazioni con il flusso oceanico che riuscirà a portare avanti una perturbazione che tuttavia si limiterà a colpire le sole regioni più occidentali, in primis le Isole Maggiori.

ATTACCO PERTURBATO DA OVEST E NUOVI REFOLI DI FREDDO RUSSO

Il cuore dell’anticiclone tornerà a potenziarsi sul Nord Europa, con massimi di pressione sull’area baltica. Sul Mediterraneo avremo così un indebolimento dell’anticiclone e l’Italia risulterà nel mirino sia del flusso atlantico che del gelo russo. Le correnti più miti oceaniche tenderanno ad avvicinarsi, attraverso una perturbazione che avanzerà però molto a fatica.

Nel contempo, l’aria più fredda dai Balcani tornerà a spingere coinvolgendo maggiormente il lato adriatico, pur senza conseguenze significative a parte una temporanea recrudescenza del clima rigido. Il fronte perturbato atlantico coinvolgerà marginalmente le regioni più occidentali, soprattutto per quanto concerne le Isole Maggiori, il Tirreno e il settore ovest dell’Arco Alpino.

METEO WEEKEND CON QUALCHE LOCALE PIOGGIA E NEVICATA

Durante il fine settimana avremo l’Italia contesa fra due diverse circolazioni, che metteranno alle corde l’anticiclone. Da ovest ci sarà il pressing di una perturbazione atlantica, che andrà in parte ad interagire con le correnti fredde orientali. Questo fronte sarà collegato ad un piccolo vortice che sfilerà a ridosso della Sardegna, per poi dirigersi verso il Nord Africa.

Le condizioni peggioreranno principalmente sulle due Isole Maggiori, con venti sciroccali che confineranno la neve ai soli rilievi montuosi. Deboli fenomeni, nevosi a bassa quota, interesseranno le Alpi Occidentali, ma in rapido esaurimento. Sul resto d’Italia il tempo sarà asciutto e soleggiato, anche lungo le regioni adriatiche che saranno di nuovo più coinvolte dal freddo dai Balcani.

PROSSIMA SETTIMANA DA ANTICICLONE A POSSIBILE MALTEMPO

In avvio di settimana la saccatura atlantica si farà ancora più energica sull’Europa Occidentale, con un corposo vortice in approfondimento sull’Iberia. Questa depressione non sembra però destinata a raggiungere l’Italia, ma dovrebbe sprofondare tra Spagna e Nord Africa. L’influenza sull’Italia si rivelerà quindi limitata in una prima fase, con una rimonta anticiclonica subtropicale.

Lo scenario potrebbe quindi farsi più primaverile, anche perché il grande freddo russo tenderà ad allontanarsi verso est, riducendo l’influenza sulla nostra Penisola. Da metà settimana il vortice iberico si avvicinerà all’Italia puntando prima le Isole Maggiori e poi il Centro-Sud con piogge e temporali. Il tempo potrebbe invece restare ancora secco al Nord.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La depressione afro mediterranea caratterizzerà il meteo sull’Italia dopo metà mese, specie nel weekend del 18-20 Marzo con maltempo che al momento colpirebbe l’Italia Centro-Meridionale. La presenza dell’anticiclone sul Nord Europa, in concorso con il vortice afro mediterraneo, potrebbe però favorire un nuovo richiamo d’aria più fredda dai Balcani e dal Mar Nero.