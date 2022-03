POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando i modelli matematici quel che possiamo dirvi è che vengono ampiamente confermate, un po’ su tutti i fronti, le ipotesi evolutive avanzate negli ultimi giorni. Individuare un trend meteo climatico univoco non è semplice, da un lato avremo infatti le perturbazioni atlantiche che proveranno a spingere con convinzione, dall’altro lato occhio al vortice polare perché mollando la presa sembra in grado di pilotare una massa d’aria fredda fin nel cuore del vecchio continente.

Ora, abbiamo parlato nei giorni scorsi di possibili contrasti termici, ovvero dell’interazione tra il freddo e l’aria umida oceanica. Tale ipotesi è ampiamente sostenuta dallo scenario barico che vi stiamo proponendo o meglio, dallo scenario barico che i centri di calcolo internazionali ci stanno mostrando.

Potremmo andare incontro a ondate di maltempo rilevanti, con fenomeni atmosferici imponenti tra i quali ovviamente rientrerebbero i primi temporali di stagione.

IL METEO A BREVE TERMINE

La settimana sarà dominata da condizioni di bel tempo un po’ su tutte le regioni, in particolare al Centro Nord dove ci aspettiamo cieli sereni o poco nuvolosi eccezion fatta per qualche formazione nebbiosa al primo mattino in aree pianeggianti e vallive.

Per quanto riguarda le due Isole Maggiori e l’estremo Sud nel corso del weekend si farà sentire l’influenza del nuovo vortice di bassa pressione che andrà a strutturarsi tra la Penisola Iberica e il Nord Africa.

Avremo delle piogge, localmente a carattere di rovescio come ad esempio sulla Sardegna meridionale. Le temperature si manterranno gradevoli, difatti il freddo affluito nei giorni scorsi verrà spazzato via.

SBALZI TERMICI

Riprendendo quanto scritto in apertura dobbiamo dirvi che gli eventuali sbalzi termici, se confermati, potrebbero associarsi a tempo fortemente instabile.

Siamo proiettati alla prima decade di aprile, ragion per cui stiamo procedendo spediti verso le proiezioni pasquali e qualora dovessero esserci delle sorprese anche dal punto di vista del freddo non ci si dovrebbe stupire più di tanto.

Ciò che riteniamo plausibile, comunque, è la persistenza di instabilità o variabilità atmosferica importante. I primi, forti temporali potrebbero essere davvero dietro l’angolo, con anche le prime gradinate stagionali.

IN CONCLUSIONE

Situazione in via di definizione, anche se sappiamo che in primavera le condizioni meteo potrebbero cambiare da un momento all’altro.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.