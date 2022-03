POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Passato il fine settimana, peraltro condizionato come ben sappiamo dalla perturbazione presente tra nord Africa e Penisola Iberica, in queste ore stanno arrivando refoli d’aria fredda dai quadranti orientali ma in realtà le proiezioni modellistiche ci confermano un cambiamento della circolazione atmosferica sia a livello continentale sia a livello emisferico.

Cambiamento dettato, superfluo ricordarlo, dalle dinamiche del Vortice Polare. Un Vortice Polare ormai in fase di stanca e che tra non molto saluterà la compagnia per ripresentarsi in Autunno. Ed ecco, quindi, che l’Oceano Atlantico avrà modo di riprendersi dal torpore invernale determinando probabilmente vari assalti depressionari sull’Europa occidentale.

IL METEO A BREVE TERMINE

La struttura depressionaria del Nord Africa ha ancora qualche lieve ingerenza tra le due Isole Maggiori, mentre al Sud ci aspettiamo un po’ di variabilità innescata dalla circolazione d’aria fredda proveniente dai quadranti orientali.

Seguirà, nella fase centrale di settimana, un miglioramento piuttosto evidente. Miglioramento che sfocerà in schiarite importanti un po’ dappertutto, avremo anche un aumento delle temperature massime mentre le minime resteranno basse a causa delle inversioni e localmente continueranno a verificarsi gelate.

Verso il weekend ci aspettiamo un cambiamento, anche stavolta proveniente da ovest. Un altro assalto depressionario punterà la Penisola Iberica e il Nord Africa, espandendosi successivamente verso est determinando un peggioramento del tempo a partire dalla Sardegna. Peggioramento che stavolta potrebbe prendere piede un po’ dappertutto.

ATLANTICO

Atlantico che proverà a imporre il proprio diktat anche nelle prossime settimane, difatti le proiezioni modellistiche confermano altri assalti ciclonici sull’Europa occidentale con successivo interessamento delle nostre regioni.

Si profila un periodo estremamente propizio alle piogge, piogge che localmente potrebbero risultare abbondanti e non mancherà occasione per i primi temporali stagionali. Un periodo che servirà, senza se senza ma, a ricucire almeno parzialmente la pesante siccità invernale che ancora attanaglia molte regioni d’Italia. Soprattutto il Nord.

A livello termico, dando un’occhiata alle proiezioni, non dovrebbero esserci grandi scossoni nel senso che le temperature potrebbero presentarsi sovente sulle medie stagionali.

IN CONCLUSIONE

Insomma, dopo un Inverno passato a commentare situazioni potenzialmente interessanti ma che poi si sono risolte in un nulla di fatto stiamo andando incontro a un periodo primaverile sicuramente movimentato.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.