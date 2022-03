POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Arrivano conferme. I modelli matematici confermano il gran trambusto che potrebbe verificarsi già nei prossimi giorni, preannunciando il cambiamento nella circolazione atmosferica emisferica in vista della stagione primaverile.

In primis avremo un consistente rialzo delle temperature entro qualche giorno. La causa, per chi ancora non lo sapesse, sarà imputabile all’Anticiclone Africano. Niente paura, dovrebbe trattarsi di una fiammata temporanea.

Dopodiché potrebbe ripresentarsi l’aria fredda da est. Sì, perché l’Anticiclone Scandinavo riprenderà vigore, pilotando il freddo artico continentale verso ovest. La nostra Penisola, anche stavolta, potrebbe rappresentare l’obbiettivo principale.

IL METEO A BREVE TERMINE

I prossimi giorni saranno condizionato dal flusso d’aria umida e mite proveniente dai quadranti meridionali.

Come detto ci aspettiamo un vivace rialzo delle temperature, praticamente ovunque, mentre a livello di nubi e fenomeni da segnalare nevicate sulle Alpi occidentali e nella giornata di giovedì potrebbero subentrare rovesci sulla Sardegna. Rovesci innescati da un’area ciclonica afro-mediterranea, i cui effetti saranno comunque molto limitati.

Piovaschi potrebbero affacciarsi anche in Liguria e alta Toscana. Altrove, come detto, bel tempo e clima gradevole.

MARZO PAZZERELLO

Altroché se sarà pazzerello, la presenza di un possente Anticiclone sulla Scandinavia ci esporrà alla circolazione secondaria da est. Freddo quindi, tant’è che nel prossimo fine settimana le temperature dovrebbero letteralmente crollare, orientandosi nuovamente su valori pienamente invernali.

Possibili nevicate lungo la dorsale appenninica, nuovamente a bassa quota. Da valutare, eventualmente, interferenze umide oceaniche che se confermate potrebbero destabilizzare ulteriormente la situazione creando i presupposti per un peggioramento anche nelle regioni occidentali.

Ipotesi ovviamente da confermare, ma marzo potrebbe effettivamente riservare non pochi colpi di scena anche nella seconda metà mensile.

IN CONCLUSIONE

Inverno che non è ancora finito, il fatto che i modelli matematici siano tutti orientati in direzione del ritorno del freddo ci deve far riflettere. Lo sconquasso che sta avvenendo a livello atmosferico potrebbe dare altre possibilità al freddo di affacciarsi su di noi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.