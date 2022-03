POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

La Primavera sta entrando nel vivo. Sarà un periodo brusco, per certi versi prevedibile ma comunque da tenere sott’occhio per tutta una serie di motivi. Anzitutto confermiamo un ritorno dell’Oceano Atlantico, che nei prossimi giorni ci ricorderà che la stagione primaverile è imminente. Oltre al rialzo termico avremo localmente fenomeni violenti.

Inverno finito quindi? Assolutamente no. Occhio alla prossima settimana, perché il posizionamento dell’Alta Pressione potrebbe nuovamente cambiare e tale cambiamento potrebbe ancora una volta innescare discese d’aria fredda sull’Europa orientale. Orientale e centrale, con possibile coinvolgimento anche delle nostre regioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il freddo sta per abbandonare le nostre regioni, perlomeno i settori occidentali. Difatti la porta atlantica sta per aprirsi, complice un poderoso affondo depressionario sull’Europa occidentale. Il primo step riguarderà anche l’Italia, in modo particolare il Nordovest e la Sardegna laddove i fenomeni saranno maggiormente probabili.

Nevicate a bassissima quota nelle regioni nordoccidentali, mentre in Sardegna la ventilazione di Scirocco potrebbe sostenere un’ondata di maltempo imponente. Attenzione in particolare ai settori meridionali e orientali dell’Isola, laddove potrebbero abbattersi nubifragi.

Da valutare eventuali pioviggini sulle tirreniche e in Sicilia. Nel complesso ci aspettiamo un rialzo termico, rialzo termico che potrebbe essere più significativo nella prima metà della prossima settimana.

MARZO TURBOLENTO

L’approfondimento di un vortice ciclonico afro-mediterraneo dovrebbe provocare una temporanea fiammata d’aria mite di matrice subtropicale, ma contestualmente l’Alta Pressione tornerà a spingere sull’Europa occidentale in connubio con un’altra struttura anticiclonica presente in Scandinavia.

Manovra che porterebbe aria molto fredda sull’Europa orientale, in successiva espansione verso ovest con probabile coinvolgimento delle nostre regioni. Attenzione perché a quel punto potrebbero scatenarsi contrasti termici imponenti, con conseguente peggioramento associato a fenomeni atmosferici di un certo peso.

Alcuni centri di calcolo ci dicono che potrebbe tornare il freddo, quello vero, con possibili nevicate a bassa quota specie lungo la dorsale appenninica. Una sorta di remake di quanto vissuto negli ultimi 10 giorni.

IN CONCLUSIONE

Primavera che pertanto sembra voler accelerare, Primavera che potrebbe riservare non poche turbolenze da qui alle prossime settimane.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.