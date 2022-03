POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le condizioni meteo climatiche stanno per subire scossoni tipici della Primavera. Marzo si sta dimostrando, semmai ce ne fosse bisogno, un mese decisamente turbolento. Freddo, poi piogge su alcune regioni, infine ancora freddo.

I modelli matematici, infatti, confermano abbondantemente l’ondata di freddo del primo weekend di aprile. Un’ondata di freddo proveniente direttamente dal Circolo Polare Artico e che rischia, seriamente, di provocare nevicate a bassa quota.

Avremo modo di occuparci dettagliatamente dell’evoluzione, ciò che possiamo dirvi è che dal freddo si potrebbe passare a un’ondata di maltempo decisamente intensa a causa dell’approfondimento di un vortice ciclonico secondario tra la Penisola Iberica e il Nord Africa.

IL METEO A BREVE TERMINE

La prima parte di settimana sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche tutto sommato stabili e ampiamente soleggiate. Transiterà infatti un promontorio anticiclonico africano, che avrà l’onere di far salire decisamente le temperature.

L’impennata sarà temporanea, dovuta all’affondo depressionario che andrà a coinvolgere l’Europa occidentale. Si tratterà di un affondo oceanico, ma nel frattempo aria fredda artica piomberà sui settori centrali del vecchio continente e la duplice azione ciclonica andrà a mescolarsi innescando un progressivo peggioramento anche sulle nostre regioni.

Inizialmente sui settori occidentali, ma successivamente dovrebbe prendere piede su tutto il Paese anche a seguito dell’approfondimento di un vortice freddo di matrice artica.

COLPO DI CODA DELL’INVERNO

Sarà a tutti gli effetti un colpo di coda dell’Inverno, infatti ci aspettiamo condizioni di maltempo dal sapore tipicamente invernale. Avremo piogge e nevicate sui rilievi, ma sul Centro Nord attenzione alle possibili sorprese a quote collinari.

Peraltro, considerando il periodo, dovremo mettere in preventivo anche i primi forti temporali stagionali. Temporali che potrebbero accompagnarsi alle grandinate, ma in virtù della presenza di aria fredda in quota con questo tipo di fenomeni il freddo avrà modo di trasferirsi più facilmente verso il suolo e così facendo potremmo assistere a precipitazioni nevose a quote insolite. Ricordiamoci che saremo nei primi giorni di aprile.

Poi, come detto, potrebbe proseguire il maltempo a seguito dell’isolamento di un vortice ciclonico secondario tra la Penisola Iberica e il Nord Africa. Ma su questo tipo di evoluzione torneremo a tempo debito.

IN CONCLUSIONE

Chi sosteneva che l’Inverno fosse già finito si sbagliava di grosso, d’altronde con dinamiche del Vortice Polare ben note era lecito ipotizzare colpi di coda invernali anche nel mese di Aprile. Così sarà.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.