POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Modelli matematici che concordano nell’indicare un lungo periodo di variabilità meteo climatica. Chi più chi meno, questo è vero, ma lo scenario barico rischia di proporci sbalzi termici impressionanti.

Da un lato aria fredda artica si fionderà sull’Europa centro settentrionale, dall’altro lato avremo l’aria mite oceanica che continuerà ad affluire sui settori occidentali del vecchio continente. C’è da dire, tuttavia, che a cavallo tra fine mese e inizio aprile potremmo assistere a un affondo freddo fin sulle nostre regioni, freddo che andrebbe a scalzare la temporanea rimonta anticiclonica africana della prossima settimana.

Si prospettano, pertanto, dei contrasti termici imponenti che potrebbero generare a loro volta fenomeni violenti.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda il fine settimana non abbiamo grandi novità da proporre, nel senso che anche in questo caso i modelli matematici hanno confermato il trend evolutivo evidenziato fin dai giorni scorsi. Ovvero l’influenza della depressione oceanica, che si andrà ad approfondire sul nord Africa, sarà limitata alle regioni del Sud e alle due Isole Maggiori.

Nelle giornate di sabato e domenica ci aspettiamo degli scrosci di pioggia a carattere sparso, i più intensi coinvolgeranno la Sardegna.

Altrove il bel tempo sarà prevalente, salvo delle nubi qua e là che potranno oscurare il sole ma complessivamente si starà bene anche a livello termico. Difatti l’aria umida oceanica farà sentire il suo respiro, con le temperature che tenderanno a salire ancora di qualche grado.

RISCHIO FENOMENI VIOLENTI

Come detto in apertura la situazione diventerà molto dinamica, ma come detto potremmo assistere a sbalzi termici notevolissimi. Da un lato il freddo, dall’altro lato l’aria umida oceanica. I primi giorni di aprile potrebbero riservarci dei colpi di scena dal punto di vista invernale, anche guardando le proiezioni termiche arrivano conferme di un bel ribasso delle temperature che potrebbero portare delle nevicate perlomeno sui rilievi, poi chiaramente vedremo a quota.

Proiettandoci oltre possiamo dirvi che potrebbero arrivare ulteriori perturbazioni atlantiche, perturbazioni che se confermate porterebbero maltempo localmente intenso e questa comunque potrebbe essere una buona notizia, non scordiamoci che abbiamo necessità di precipitazioni di una certa portata per poter ripianare il deficit idrico derivante dall’Inverno.

IN CONCLUSIONE

Al di là dei dettagli previsionali possiamo procedere diritti verso quello che potrebbe essere un percorso primaverili turbolento.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.