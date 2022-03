POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Da tempo, ormai, abbiamo evidenziato come la circolazione atmosferica sia orientata verso scossoni importanti. Le condizioni meteo climatiche, come ben sappiamo, sono mutate a inizio marzo ricordandoci che l’Inverno può prendere il sopravvento anche a ridosso della Primavera.

Il Vortice Polare, che ad inizio stagione sembrava poter andare incontro a grosse difficoltà, ormai è giunto al capolinea. Cosa significa? Che l’Alta Pressione non ha più quella forza che l’ha portata a stazionare su di noi per settimane, al suo posto si stanno alternando ingerenze – anche pesanti – atlantiche miscelate agli ultimi assalti d’aria fredda.

IL METEO A BREVE TERMINE

Attualmente, come ben saprete, l’Italia è sostanzialmente spaccata in due. Da un lato, quello meridionale, si percepiscono gli effetti della depressione oceanica subentrata sull’Europa dell’ovest. Si prospettano altre precipitazioni in Sardegna, Sicilia e nel Sud dello stivale. Piogge che localmente potrebbero assumere carattere di rovescio.

Nel resto d’Italia, invece, il tempo sarà sostanzialmente stabile e soleggiato. Le temperature saranno estremamente gradevoli, tipiche di questo periodo. Da ovest, nel frattempo, inizieremo a percepire il graduale cambiamento del tempo con un aumento della nuvolosità medio alta nella fase centrale della settimana. Nuvolosità che sarà supportata da aria particolarmente mite di matrice subtropicale, ma dovrebbe trattarsi di una fiammata africana assolutamente temporanea.

SCENARI CHE CAMBIERANNO PESANTEMENTE

Proiettandoci verso la prima decade di aprile possiamo dirvi che i modelli matematici puntano con decisione sia in direzione dell’Oceano Atlantico sia in direzione del freddo artico.

Masse d’aria di diversa estrazione che dovrebbero miscelarsi sul Mediterraneo, innescando un’ondata di maltempo davvero rilevante. Attenzione, perché le temperature potrebbero calare sensibilmente, orientandosi al di sotto delle medie stagionali. Potrebbe nevicare sui rilievi, sino a quote interessanti.

Non solo, ci aspettiamo l’arrivo dei primi temporali di stagione, temporali che localmente potrebbero accompagnarsi alla grandine.

IN CONCLUSIONE

Come avrete capito la situazione sta evolvendo molto rapidamente, lo sblocco della circolazione atmosferica sembra ormai imminente e potrebbe riservarci sorprese di varia natura per gran parte del mese di aprile.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.