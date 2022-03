Il meteo su Roma sarà influenzato dal vento di tramontana che sferzerà la città. Questo accentuerà la sensazione di freddo soprattutto nelle ore serali e notturne, così anche al primo mattino, in quanto la temperatura sarà in quelle ore in diminuzione. Caleranno anche le temperature massime.

A Roma non sono attese precipitazioni quantomeno sino giovedì, quando forse potrebbe piovere. Qualche pioggia si potrebbe verificare anche venerdì 11, ma il tutto sarà da confermare nei prossimi giorni.

Sabato 5: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 2°C a 13°C.

Zero Termico: circa 1100 metri.

Domenica 6: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 1°C a 12°C.

Zero Termico: circa 1000 metri.

Lunedì 7: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 1°C a 13°C.

Zero Termico: circa 1000 metri.

Martedì 8: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 1°C a 11°C.

Zero Termico: circa 900 metri.

Mercoledì 9: coperto.

Temperatura da 1°C a 11°C.

Zero Termico: circa 900 metri.

Giovedì 10: coperto con pioggia.

Possibilità di pioggia 90% per 8 mm.

Temperatura da 4°C a 9°C.

Zero Termico: circa 1000 metri.

Venerdì 11: poco nuvoloso con piovaschi, ventoso.

Possibilità di pioggia 90% per 5 mm.

Temperatura da 2°C a 12°C.

Zero Termico: circa 1000 metri.

Sabato 12: sereno, ventoso.

Temperatura da 1°C a 12°C.

Zero Termico: circa 800 metri.

Domenica 13: quasi sereno.

Temperatura da 1°C a 14°C.

Zero Termico: circa 1100 metri.