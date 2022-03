Il meteo su Milano vedrà una diminuzione abbastanza marcata della temperatura durante il fine settimana, specialmente nei valori massimi. Ciò per l’influenza d’aria fredda proveniente da est. Si avrà anche un abbassamento del tasso di umidità.

Per il momento non sono previste precipitazioni. In merito a ciò, notiamo che il rischio di precipitazioni che a volte viene prospettato dei modelli matematici di previsione, troppo spesso è stato poi cancellato. E Milano vive un periodo abbastanza lungo di deficit pluviometrico.

Nel corso della settimana le condizioni meteo saranno variabili, fa freddo rispetto a come c’eravamo abituati, la temperatura massima potrebbe essere costantemente inferiore ai 10 °C. Non è da escludere che di notte si possono verificare gelate.

Sabato 5: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 2°C a 9°C.

Zero Termico: circa 800 metri.

Domenica 6: poco nuvoloso.

Temperatura da 2°C a 8°C.

Zero Termico: circa 800 metri.

Lunedì 7: sereno.

Temperatura da -1°C a 11°C.

Zero Termico: circa 800 metri.

Martedì 8: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 2°C a 9°C.

Zero Termico: circa 700 metri.

Mercoledì 9: nubi sparse.

Temperatura da 0°C a 9°C.

Zero Termico: circa 800 metri.

Giovedì 10: molto nuvoloso.

Temperatura da 2°C a 8°C.

Zero Termico: circa 700 metri.

Venerdì 11: nubi sparse.

Temperatura da 1°C a 8°C.

Zero Termico: circa 600 metri.

Sabato 12: nubi sparse.

Temperatura da 1°C a 9°C.

Zero Termico: circa 700 metri.

Domenica 13: poco nuvoloso.

Temperatura da 1°C a 10°C.

Zero Termico: circa 800 metri.