Il meteo su Cagliari vedrà un aumento della nuvolosità con la possibilità di pioggia a carattere sparso. Aumento dell’intensità del vento.

Un evento meteo piuttosto rilevante si dovrebbe verificare tra sabato e domenica, quando giungerà in Sardegna aria molto fredda per il periodo. Su Cagliari si verificherà un fortissimo abbassamento della temperatura. Qualche precipitazione sparsa è attesa durante il periodo di previsione, ma per il momento non sono attese piogge abbondanti.

Mercoledì 30: nuvoloso con piovaschi, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 70% per 3 mm.

Temperatura da 13°C a 20°C.

Zero Termico: circa 2900 metri.

Giovedì 31: nuvoloso con piovaschi, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 70% per 2 mm.

Temperatura da 13°C a 20°C.

Zero Termico: circa 2400 metri.

Venerdì 1 aprile: nuvoloso con rovesci, molto ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 90% per 3 mm.

Temperatura da 10°C a 18°C.

Zero Termico: circa 1700 metri.

Sabato 2: poco nuvoloso, molto ventoso.

Temperatura da 7°C a 12°C.

Zero Termico: circa 1000 metri.

Domenica 3: nubi sparse, molto ventoso a tratti.

Temperatura da 6°C a 14°C.

Zero Termico: circa 1200 metri.

Lunedì 4: coperto.

Temperatura da 5°C a 15°C.

Zero Termico: circa 1800 metri.

Martedì 5: poco nuvoloso.

Temperatura da 7°C a 15°C.

Zero Termico: circa 2100 metri.

Mercoledì 6: nuvoloso, ventoso.

Temperatura da 6°C a 17°C.

Zero Termico: circa 2000 metri.

Giovedì 7: nuvoloso, ventoso.

Temperatura da 9°C a 18°C.

Zero Termico: circa 2000 metri.