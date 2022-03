Il supervulcano Yellowstone. È uno dei giganti impazienti di esplodere del nostro pianeta. Potrebbe scoppiare in un futuro non noto. La sua potenza esplosiva potrebbe devastare probabilmente alcune migliaia di km quadrati.

Se il supervulcano sotto il Parco Nazionale di Yellowstone dovesse avere un’altra massiccia eruzione come è avvenuto nel passato, potrebbe coprire di cenere migliaia di km quadrati gli Stati Uniti, danneggiando edifici, asfissiando i raccolti e spegnendo le centrali elettriche. Sarebbe un enorme disastro.

Ma questo non significa che dovremmo iniziare tutti a ammattire. Le probabilità che vi sia un evento esplosivo sono per fortuna piuttosto basse. Il supervulcano di Yellowstone ha una potenza esplosiva devastante, calcolata in alcune migliaia di volte di un normale vulcano.

La sua storia narra che avuto in tutto almeno tre enormi eruzioni esplosive. Una si è verificata 2,1 milioni di anni fa, uno 1,3 milioni di anni fa e uno 664.000 anni fa.

E nonostante quello che a volte si legge dalla stampa, non c’è alcuna indicazione che prospetta un’altra super-eruzione nel breve termine. In effetti, è anche possibile che Yellowstone non abbia mai più un’eruzione così grande come quelle avvenute nel passato.

Tuttavia, il supervulcano di Yellowstone rimane una fonte inesauribile di fascino e non solo per la sua storia vulcanica, ma anche per un ambiente naturale che fa parte di un grandissimo parco, il Parco di Yellowstone. Qui vivono milioni di animali allo stato brado. È uno dei luoghi più protetti dall’uomo della Terra.

Nonostante il pericolo sia remoto, nel settembre 2014, un team di scienziati ha pubblicato un articolo su varie riviste del settore, analizzando a fondo come potrebbe effettivamente essere una super eruzione di Yellowstone.

Hanno scoperto, con l’ausilio di modelli matematici, che il vulcano sarebbe in grado di seppellire di cenere vulcanica Stati come il Wyoming, il Montana, lo Idaho ed il Colorado con 1 m circa di dannosa cenere vulcanica, oltre un mix di rocce polverizzate e vetro. La cenere vulcanica potrebbe raggiungere anche il Midwest americano. Un evento del genere potrebbe uccidere piante e animali, frantumare i tetti delle abitazioni, ma soprattutto causare un disastro su milioni e milioni di abitanti.