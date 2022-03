La Russia, soprattutto l’URSS, nella fase della Guerra Fredda, ha sperimentato nelle sue sconfinate terre, numerose esplosioni di Bombe Atomiche. Un esperimento nucleare sotterraneo avvenne anche in prossimità della più grande Centrale Nucleare d’Europa, che è ubicata in Ucraina.

Non tutte le bombe atomiche hanno la medesima intensità. Quelle utilizzate per gli esperimenti, sono di potenza inferiore a quelle sganciate nelle città giapponesi dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale, dove uccisero oltre 300 mila persone.

In questi giorni di tensione internazionale, e di minaccia da parte di Putin dell’uso di armamenti nucleari, l’attenzione per questo tipo di bombe è cresciuta a dismisura. D’altronde sono potenti ordigni di distruzione di massa, con conseguenze però anche nel lungo termine, in quanto contaminano l’ambiente per decenni, se non centinaia di anni.