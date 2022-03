Da sempre l’uomo è affascinato dalle profezie di quando ci sarà la fine del Mondo. Fine annunciata più volte, è presente anche in scritture antiche. Però se c’è una fine c’è anche un inizio c’è anche la fine, ma la prima è già venuta, la seconda non si conosce quando succederà. La scienza studia tale evento, indica anche le possibili cause, stima anche quando succederà. Però, la vera scienza, quella seria, non pone scadenze imminenti, anche se sottolinea la possibilità di condizioni catastrofiche derivanti da cambiamenti del clima o eruzioni vulcaniche.

La definizione fine del Mondo a un senso generico per indicare un evento con conseguenze catastrofiche a livello globale, tali da causare la distruzione della Terra.

Il video presenta che cosa vedremmo se potessimo viaggiare nel tempo, dalla nascita della Terra fino alla sua morte. È solo un’ipotesi. Nel video vedremo una stima del tempo passato e futuro, dalla creazione planetaria alla fioritura della vita, dalle prime civiltà alla fine definitiva del pianeta. Un video didattico scritto e presentato dal Prof David Kipping.