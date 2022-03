Un asteroide potenzialmente pericoloso denominato (138971) 2001 CB21 è transitato stanotte alle 4, ad una distanza relativamente vicina al nostro Pianeta. Parliamo comunque di oltre cinque milioni di chilometri.

Una distanza, che per un oggetto in orbita di 1 km, è mappato come pericoloso dalla NASA.

Siamo tutti qui, e ovviamente non c’è mai stato alcun pericolo per la Terra.

Il passaggio è relativamente vicino, esattamente a circa 4,9 milioni di km dalla Terra. Il progetto Virtual Telescope ne ha realizzato un video che vi mostriamo.