Il rischio di un conflitto nucleare è stato preso in considerazione come mostrano queste immagini che vengono dalla Polonia. A seguito delle minacce nucleari del Cremlino, gli Stati Uniti hanno schierato dei sistemi di difesa aerea Patriot in Polonia, ponendoli in allerta vicino al confine ucraino. Secondo il Pentagono, i sistemi sono stati schierati esclusivamente per scopi difensivi.

A detta degli analisti, un conflitto nucleare è da escludere perché comporterebbe danni anche alla stessa Russia. Ma il rischio è stato, evidentemente, preso in considerazione a titolo precauzionale.