Cosa succederà al nostro pianeta nei prossimi 200 anni? Lo scienziato più famoso dai tempi di Albert Einstein, Stephen Hawking, ha fatto scoperte di grande rilevanza. Tra queste come e quando potrebbe finire il Pianeta Terra.

Stephen Hawking predisse un futuro estremamente oscuro e pessimista per la Terra e i suoi abitanti. Ecco alcune delle previsioni più terrificanti di Hawking su come e quando il nostro Mondo incontrerà la sua scomparsa.

Da quando gli scienziati hanno iniziato a lavorare con virus geneticamente modificati per curare le malattie umane, hanno anche scoperto altri possibili usi per loro. Ed in questa epoca abbiamo scoperto e viviamo gli effetti di una pandemia che sta subendo delle pericolose modifiche: le varianti.

Nei laboratori, i chimici stanno combinando diversi virus mortali tra loro, per produrre unico supervirus. Stephen Hawking credeva all’ipotesi che taluni avrebbero sfruttato questa conoscenza per trarre profitto, spargendo nell’aria un virus che avrebbe prodotto milioni di vittime, magari per una guerra commerciale.

Hawking credeva fermamente nella vita extraterrestre, ed era convinto che alla fine avrebbero invaso il nostro pianeta, e ciò avverrà non in pace. Nel suo ultimo lavoro, A Smooth Exit from Eternal Inflation, completato solo due settimane prima di morire, Hawking predisse che il nostro Universo alla fine sarebbe svanito nell’oscurità mentre tutte le stelle avrebbero esaurito la loro energia.

Anche se la vita di Hawking dipendeva fondamentalmente dall’intelligenza artificiale, non se ne fidava affatto. Una volta disse che potrebbe essere la peggiore invenzione nella storia della nostra civiltà, in quanto potrebbe sostituire del tutto gli umani. E in questi anni, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sta diventando sempre più massiccia in ogni ambito per finalità benefiche. Ma in un futuro potrebbe sfuggirci di mano.

Hawking era convinto che il riscaldamento globale renderà le condizioni sulla Terra simili a quelle su Venere. Ma di tale drammaticità, non era il solo ad esserne convinto.

Per salvarci dalla sovrappopolazione terrestre, dalla conseguente scarsità di risorse, dalle pandemie e l’inquinamento, dovremo scoprire nuovi Mondi e diventare una specie multi-planetaria.