Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha mostrato al Congresso degli Stati Uniti le immagini significative di ciò che è una guerra.

Chi ha montato il video ha evitato di mostrare comunque le immagini più drammatiche che abbiamo potuto osservare dai social network, dove è possibile vedere corpi straziati, persone morire, soffrire di dolore, urlare per le ferite riportate. Urlare, perché le ferite che portano la morte non sono indolore.

Le persone che giungono in ambulanza negli ospedali spesso non vengono sedate. Molto spesso i pazienti feriti vengono intubati in tutta fretta nelle ambulanze senza nessuna anestesia. Noi quei video li abbiamo visti, e lasciano una ferita profondissima nell’intimo, come quelle che vedemmo nelle altre guerre.

La guerra, ovunque essa sia, distrugge la civiltà umana, qualunque sia la sua entità.

Questa guerra è diversa rispetto alle altre, in quanto è alle porte del nostro Paese, della nostra libertà. Eppure, leggiamo commenti che non vorremmo venissero mai espressi, diffusi da persone che non hanno minimamente idea del significato di sofferenza, di guerra. Sono gli stessi che negano la presenza di un virus, di una pandemia.

La guerra distrugge l’ambiente, le città e le sue infrastrutture, gli edifici, e tutto ciò che da benessere all’essere umano. La guerra è un disastro ambientale.

Abbiamo scelto di mostrare questo video perché fa parte delle catastrofi, dei disastri, ma stavolta è causato dall’uomo che ha la scelta di fermarla subito, prima che degeneri.