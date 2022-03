I continui bombardamenti stanno generando enormi nuvole di fumo, oltre che danni e vittime. L’ambiente naturale ucraino dista circa una giornata di auto dall’Italia. E tutta quella massa di sostanze inquinanti che vengono emesse durante bombardamenti finisce in atmosfera, inquinandola.

Ma non solo, quel che è peggio è che a causa della crisi energetica, sono state rimesse in funzione numerose centrali a carbone che immetteranno in atmosfera enormi quantità di CO2, gas serra responsabile dell’aumento della temperatura globale.

Questa guerra sta danneggiando tutto il pianeta perché siamo emettendo tonnellate di CO2 come forse non è mai avvenuto in precedenza. Questo evento bellico sta mandando in fumo gli accordi intrapresi a Glasgow.