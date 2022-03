Abbiamo scelto una rappresentazione che ci mostra la deriva dei continenti. Come potrete osservare dal breve video, viene messa in rilievo la crescita della grande catena montuosa, la più ampia in estensione, ed elevata al Mondo, quella dell’Himalaya, che spezza in due una parte dell’Asia, isolando l’India dalla Mongolia.

La fortezza montuosa è di relativa recente genesi. Si tratta di montagne che hanno la stessa età geologica delle nostre Alpi. Rappresentano una struttura geologica detta a pieghe del tutto simile a quella alpino per struttura e per paesaggio, non però per ampiezza e altezza.